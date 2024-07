Dead by Daylight: Lara Croft, 2v8-Modus und mehr im Nebel

Autor:, in / Dead by Daylight

Dead by Daylight erhält einen 2v8-Modus, Cross-Progression und Lara Croft kommt auch in den Nebel!

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass nach dem Livestream zu Dead by Daylight’s achten Jubiläum diesen Monat noch weiterer Content für den Horror-Multiplayer veröffentlicht wird.

Ab heute können Fans in die Rolle der ultimativen Überlebenskünstlerin Lara Croft schlüpfen, später folgt dann noch die Veröffentlichung des 2v8-Spielmodus. Zudem wird das Veröffentlichungsdatum für The Casting of Frank Stone bekannt gegeben und es können Vorbestellungen für die Deluxe-, sowie die Standard-Edition des Spiels erworben werden.

Lara Croft wagt sich in das Reich des Entitus. Mutig, einfallsreich und dem Übernatürlichen nicht abgeneigt, gibt es nur wenige Charaktere in Dead by Daylight mit einem vergleichbaren Status und so viel Survival-Erfahrung.

Auch wenn sie ohne ihre Markenzeichen wie ihre Pistolen oder ihren Bogen auskommen muss, reduziert das Gameplay von Dead by Daylight Lara auf ihre Essenz und die Dinge, die sie ausmachen.

Lara hat drei verschiedene Fähigkeiten in Dead by Daylight: Spezialistin, Abgehärtet und Gewandtheit unterstreichen jeweils ihre Eigenschaften als Athletin, Abenteurerin und Archäologin.

Die Spieler können Lara Croft mit dem Dead by Daylight: Tomb Raider-Kapitel ab sofort in der Reihe der Überlebenden willkommen heißen.

Am 25. Juli erscheint der lang erwartete 2v8-Spielmodus, der das gewohnte Spielerlebnis um viel Chaos, Action und Spaß bereichern wird. Zum ersten Mal können sich in Dead by Daylight zwei Killer zusammentun, um acht Überlebende zu jagen, was für erfahrene Spieler eine neue Variante des Gameplays darstellt.

Der 2v8-Modus findet auf fünf klassischen Karten statt, von denen jede für den Modus erweitert wurde. Außerdem wurden die Generatoren verdoppelt, so dass die Überlebenden nun acht von insgesamt dreizehn reparieren müssen, um zu entkommen.

Haken und Fähigkeiten wurden entfernt, stattdessen werden kriechende Überlebenden nun direkt in Bußkäfige geschickt und die Überlebenden-Fähigkeiten wurden durch ein neues Klassensystem ersetzt. Killer hingegen erhalten anstelle von Klassen Änderungen an ihren Kräften sowie jeweils eine entscheidende teambasierte Fähigkeit, um den Schaden zu verstärken, den sie als Duo anrichten können.

Der Modus ist vom 25. Juli bis zum 08. August für eine begrenzte Zeit verfügbar.

Ab dem 22. Juli ist die Cross-Progression-Funktion für Dead by Daylight verfügbar, die es den Spieler ermöglicht, ihren Fortschritt und ihre Einkäufe plattformübergreifend zu synchronisieren.

Cross-Progression ist eine große Verbesserung für alle, die Dead by Daylight auf mehreren Plattformen spielen. Alles, was die Spieler benötigen, ist ein Behaviour-Konto und das Hauptspiel auf der Plattform, auf der sie spielen möchten. Um den Prozess zu vereinfachen, wird ein leicht verständliches How-To-Video veröffentlicht.