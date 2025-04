Dead by Daylight: Neue Überlebende ist Ersthelferin

Autor:, in / Dead by Daylight

In ihrem Leben als Rettungssanitäterin widmete sich Orela Rose der Aufgabe, das Licht zu sein, das den Patienten durch ihre dunkelsten Momente hilft.

Riskante Rettungsaktionen, grausame Verletzungen und Schmerzensschreie gehörten zu ihrem Arbeitsalltag. Jetzt, verloren in den Trials der Entität, werden ihre Fähigkeiten und ihre Entschlossenheit wie nie zuvor auf die Probe gestellt.

Erhältlich ab sofort über den öffentlichen Test-Build auf Steam und offiziell am 6. Mai, Dead by Daylight: Steady Pulse stellt Orela Rose als die neueste Überlebende des Spiels vor.

Gnade unter Feuer

Orela ist ein wahrhaft selbstloser Survivor mit einem passenden Perk-Set und stellt eine beruhigende Präsenz inmitten des Chaos dar; sie heilt Wunden, hilft Teamkameraden, der Gefahr einen Schritt voraus zu sein, und steht sogar zwischen ihnen und dem sicheren Tod.

Angetrieben von der Erinnerung an ihre beste Freundin Emily, die bei einem Auftritt in einem interaktiven Spukhaus einen tödlichen Stromschlag erlitt, brach Orela ihr Studium ab, um eine neue Karriere als Sanitäterin einzuschlagen.

Mit ihrer einzigartigen Fähigkeit, Menschen in Not Trost und Hilfe zu spenden, wurde ihr schnell klar, dass sie ihre Berufung gefunden hatte.

Nachdem sie das Leben eines Milliardärs gerettet hatte, der ihr und Emilys einstiges Traumprojekt dankenswerterweise finanzierte, startete sie das Themenrestaurant Screams in the Dark.

Trotz ihres Erfolges hat Orela ihre Freundin nie vergessen und ihr Andenken in Ehren gehalten, indem sie jeden Hilferuf beantwortete, der ihr möglich war… bis sie eines Tages denselben Schreien in den Nebel folgte.

Orela ist mehr als nur eine Heilerin, sie ist die ideale Unterstützung für die Überlebenden. Wenn ihre Teamkameraden sie brauchen, ist sie bereit, Leben zu retten – oder beim Versuch zu sterben.

Sie verfügt über ein Perk-Set, das es ihr ermöglicht, sich mit großer Geschwindigkeit zu heilen, je mehr auf dem Spiel steht, Schutztreffer einzustecken, um die Sicherheit anderer zu gewährleisten, und Leib und Leben zu riskieren, um ihr Team mit wichtigen Informationen zu versorgen.

Archive weiterentwickelt

Die Archive von Dead by Daylight gibt es seit 2019 und bieten Spielern unzählige Möglichkeiten, sich selbst herauszufordern und dabei Belohnungen, Outfits und Wissen freizuschalten.

Mit der Veröffentlichung von Steady Pulse werden die Archive einer Überarbeitung unterzogen, um ein besseres, stromlinienförmigeres Erlebnis für diejenigen zu schaffen, die mehr wollen.

In Zukunft werden die Archive als „The Rift“ bezeichnet und die darin enthaltenen Herausforderungen werden „Quests“ genannt.

Im Gegensatz zu den Herausforderungen müssen die Spieler nicht mehr erst Quests auswählen, bevor sie sich in eine Prüfung stürzen können. Alle Questtypen (täglich, wöchentlich, Meilenstein und Ereignis) sind gleichzeitig aktiv, was es schneller und einfacher macht, Belohnungen zu verdienen und die Macht in The Rift zu steigern.

Die Spieler werden sogar die Möglichkeit haben, bestimmte Quests „anzuheften“, sodass sie mit einem einfachen Klick auf die Pausentaste mitten in der Prüfung verfolgt werden können.