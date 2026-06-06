Dead by Daylight: Neuer Don’t Blink Trailer zum Horror-Multiplayer

Mit dem „Don’t Blink“-Trailer rückt Dead by Daylight erneut seine düstere Horror-Atmosphäre in den Fokus und zeigt frische Eindrücke aus dem asymmetrischen Multiplayer-Hit.

Im Zentrum steht weiterhin das bekannte Spielprinzip: Vier Überlebende treten gegen einen Killer an, der Jagd auf sie macht. Während die Survivors versuchen zu entkommen, geht es für den Killer darum, sie systematisch auszuschalten – ein Katz-und-Maus-Spiel voller Spannung und psychologischem Druck.

Der neue Trailer betont dabei erneut die beklemmende Atmosphäre des Spiels, das in einer albtraumhaften, von übernatürlichem Horror geprägten Welt angesiedelt ist. Selbst der Tod bietet keinen Ausweg, da die Figuren in einer endlosen Schleife aus Angst und Verfolgung gefangen sind.

Dead by Daylight bleibt damit seinem Kern treu und zeigt sich weiterhin als einer der prägendsten Titel im Genre des asymmetrischen Horrors.