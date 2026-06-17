Dead by Daylight: Neuer Steam-Rekord durch Jason Voorhees und Anniversary-Update

Einen neuen Höhepunkt in seiner zehnjährigen Erfolgsgeschichte hat Dead by Daylight erreicht und auf Steam einen neuen Allzeitrekord bei den gleichzeitigen Spielern aufgestellt.

Auslöser für den jüngsten Anstieg ist unter anderem das große Jubiläums-Update sowie die Einführung eines neuen Kapitels, das den ikonischen Horror-Charakter Jason Voorhees ins Spiel bringt. Die Kombination aus frischen Inhalten und einer zeitlich begrenzten Rabattaktion hat dem Multiplayer-Horrorspiel einen deutlichen Schub in der Spieleraktivität gegeben.

Laut aktuellen Daten erreichte Dead by Daylight auf Steam einen Spitzenwert von 125.820 gleichzeitigen Spielern und übertraf damit den bisherigen Rekord um mehrere Tausend Nutzer. Damit setzt sich der langfristige Wachstumstrend des Titels fort, der bereits in den vergangenen Jahren mehrfach neue Höchststände erreicht hatte.

Die Entwicklung zeigt eine seltene Kontinuität im Live-Service-Bereich: Während viele Spiele nach dem Launch an Reichweite verlieren, konnte Dead by Daylight seine Spielerbasis über Jahre hinweg kontinuierlich ausbauen. Bereits 2019 lag der Peak bei rund 75.000 Spielern, stieg 2021 auf etwa 105.000 und erreichte 2025 rund 120.000 gleichzeitige Nutzer.

Mit dem aktuellen Update setzt Behaviour Interactive diesen Trend weiter fort. Die Kombination aus bekannten Horror-Lizenzen, regelmäßigen Inhaltsupdates und starken saisonalen Events trägt maßgeblich zur anhaltenden Popularität bei.

Zusätzlich zur neuen Content-Veröffentlichung profitierte das Spiel auch von einer zeitlich begrenzten Rabattaktion auf Steam, die den Zustrom neuer und zurückkehrender Spieler weiter verstärkte.