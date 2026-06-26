Dead by Daylight: Neuer Survivor Shane Wiigwaas führt frische Story und Perks ein

Zum zehnten Jubiläum von Dead by Daylight hat Behaviour Interactive mit „The Life Road“ ein neues Kapitel veröffentlicht, das einen weiteren Überlebenden ins Spiel bringt und die asymmetrische Horror-Erfahrung erweitert.

Im Mittelpunkt steht Shane Wiigwaas, ein Strafverteidiger der Anishinaabe und der erste indigene Überlebende des Spiels. Seine Hintergrundgeschichte verknüpft persönliche Schicksalsschläge mit den mysteriösen Ereignissen rund um den sogenannten Nebel, der bereits zahlreiche Charaktere in die Spielwelt gezogen hat.

Shanes Geschichte beginnt in der First Nation Glass River, wo er von einem starken Gerechtigkeitssinn geprägt wird. Als sein Cousin Derek eines Mordes beschuldigt wird, vertraut Shane zwar seiner Unschuld, rät ihm jedoch zu einem Strafvergleich. Derek lehnt ab und wird später zu lebenslanger Haft verurteilt – ein Ereignis, das Shane dauerhaft prägt und schließlich auf eine persönliche Suche nach Antworten führt.

Diese Suche führt ihn in den pazifischen Nordwesten, wo er dem Verschwinden von Jake Park nachgeht und schließlich selbst in den Nebel gerät, aus dem es kein Entkommen gibt.

Gameplay-seitig bringt Shane Wiigwaas drei neue Perks mit, die auf Mobilität, Informationsgewinn und Teamunterstützung ausgelegt sind. Dazu zählt ein Fähigkeitenset, das nach schnellen Ausweichmanövern einen Geschwindigkeitsschub auslöst, das Aufdecken von Killer-Spuren im Terrorradius ermöglicht und gezielte Heilungsboni für Teammitglieder freischaltet, wenn bestimmte Aktionen abgeschlossen werden.

Parallel zum neuen Charakter erscheint die „Life Road“-Kollektion mit zwei kosmetischen Outfits. Diese greifen sowohl Shanes Zeit als Student als auch seine kulturellen Wurzeln auf und bieten alternative visuelle Darstellungen seiner Geschichte.

Behaviour Interactive betont, dass bei der Entwicklung besonderer Wert auf Authentizität und kulturelle Repräsentation gelegt wurde. Für das Charakterdesign und die kosmetischen Inhalte arbeitete das Studio mit einem Anishinaabe-Künstler zusammen, um die Darstellung von Shane Wiigwaas möglichst respektvoll und glaubwürdig zu gestalten.

Dead by Daylight: The Life Road ist ab sofort auf allen unterstützten Plattformen erhältlich.