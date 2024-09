Dead by Daylight: Project T-Ableger eingestampft

Erst im Mai 2024 gab es weitere Neuigkeiten zu Project T. Im Juli dann einen ersten Playtest. Doch alle Bemühungen haben sich heute erledigt, denn das Projekt wurde eingestellt.

„An unsere Community!“

„Als wir Project T konzipierten, wollten wir die Spieler so früh wie möglich in das Projekt einbeziehen, was zur Schaffung des Insider-Programms führte. Dieser Ansatz hat es uns ermöglicht, sehr früh eine Bestätigung für das Kerndesign und das Gameplay des Projekts zu erhalten, was oft erst viel später in der Produktion eines Spiels der Fall ist.“

„Nach dem Playtest im Juli haben wir eine gründliche interne Risikobewertung aus Produkt- und kommerzieller Sicht durchgeführt. Während eine Reihe von Spielern ihre Wertschätzung für das Spiel zum Ausdruck brachten, war das Ergebnis dieser gründlichen Analyse leider insgesamt unbefriedigend. Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Projekt T abgebrochen wurde. Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung auf diesem Weg bedanken.“