Dead by Daylight: Resident Evil bringt den 2v8 Modus zurück

Dead by Daylight bringt den 2v8 – Modus zurück, diesmal in Zusammenarbeit mit Resident Evil.

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass der beliebte 2v8-Modus, der regelmäßig in Dead by Daylight stattfindet, zurückkehrt und mit dem legendären Survival-Horror-Spiel Resident Evil kollaboriert.

Der Modus wird zwischen dem 10. und 25. Februar verfügbar sein. Es wird möglich sein, zwei Killer aus dem Resident Evil-Universum zu kombinieren, es wird eine spezielle Spielmechanik eingeführt und die entsprechende Karte bereitstellt.

2v8 x Resident Evil

Dead by Daylights 2v8-Spielmodus findet seit seinem Debüt im Juli 2024 nun zum dritten Mal statt. Durch seine unterhaltsame Art können Spieler das asymmetrische Horror-Multiplayer-Spiel neu erleben.

Dieses Mal stürzen sich auch die Charaktere aus Resident Evil in das Chaos des 2v8-Modus. Nemesis und Mastermind stoßen zur Riege der im Modus vertretenen Killer hinzu, in der nun auch Dead by Daylights Originalkiller die Legion vertreten ist.

Da Resident Evil bereits auf zwei Kapitel in Dead by Daylight zurückblicken kann, die zwei Killer, vier Überlebende und mehrere legendäre Outfits mit sich gebracht haben, bietet dieses Franchise die einmalige Chance, jeden Charakterplatz in einer 2v8-Partie zu füllen.

Und keine Karte eignet sich besser als Arena für dieses Schauspiel, als die Polizeistation Raccoon City, die nun zu den verfügbaren Karten in 2v8 hinzugefügt wird.

Als zusätzlicher Bonus, der das beste Erlebnis für alle Spieler sicherstellen soll, kann jeder Resident Evil-Charakter für die Dauer des Events exklusiv im 2v8-Modus kostenlos gespielt werden.

Gameplay-Updates

Es wird auch neue Gameplay-Elemente in dieser Version von 2v8 geben, um Resident Evil gebührend willkommen zu heißen.

Die Stärken von Nemesis und Mastermind in Dead by Daylight haben beide damit zu tun, Überlebende zu infizieren und zu schwächen. Nemesis nutzt dazu den T-Virus, während Mastermind mit Uroboros für Angst und Schrecken sorgt. Wenn sowohl Nemesis als auch Mastermind als Killer in einer 2v8-Prüfung antreten, gibt es in Kisten als Standardgegenstand ein gemeinsames Gegenmittel, das beide Infektionen heilen kann.

Kräuter, wie sie aus der Resident Evil-Reihe nicht mehr wegzudenken sind, wurden außerdem für eine einzigartige Gameplay-Mechanik adaptiert, exklusiv für diese Runde von 2v8.

Zu Beginn einer Prüfung erscheinen grüne und gelbe Kräuter an zufälligen Stellen auf der Karte. Grünes Kraut heilt einen Überlebenden-Gesundheitsstatus und Gelbes Kraut setzt einen Hakenstatus zurück. Damit das Spiel ausgeglichen ist, können Killer die Kräuter dauerhaft zerstören und erhalten dafür einen kurzen Bewegungsgeschwindigkeitsschub.

Um die Wartezeit für Killer zu verringern, gibt es in dieser Version von 2v8 zwei Überlebenden-Bots in jeder Lobby.

Das Böse breitet sich aus

In der Welt von Dead by Daylight haben nur wenige Crossover für mehr Begeisterung unter den Spieler gesorgt als die beiden Kapitel, mit denen Resident Evil samt einer Reihe klassischer Charaktere und einer ständig wachsenden Outfit-Sammlung den Nebel betrat.

Die Held*innen und Bösewichte der Serie können auf fast 30 Jahre Spielgeschichte und einige ikonische Looks zurückblicken, die am 10. Februar durch sechs neue Outfits erweitert werden. Nemesis, der 1999 sein Debüt in der Serie gab, erhält das Nemesis Origin-Outfit, während der Mastermind, Albert Wesker, das New Dawn-Outfit von seinem Auftritt im jüngsten Resident Evil 4-Remake erhält. Auf der Überlebenden -Seite erhalten Jill Valentine, Leon Kennedy, Ada Wong und Rebecca Chambers jeweils einen neuen Look.

Der Spielmodus 2v8 ist zwischen dem 10. und 25. Februar 2025 als Zusammenarbeit mit Resident Evil in Dead by Daylight verfügbar.