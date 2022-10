Dead by Daylight: So erhaltet ihr ein gratis PUBG-Charme

Autor:, in / Dead by Daylight

In Dead by Daylight könnt ihr mit diesem Code einen gratis PUBG-Charme für alle Killer und Überlebenden freischalten.

Für Dead by Daylight gibt es noch etwas mehr PUBG im Sortiment. Wer möchte, kann sich über den Ingame-Store mit dem Code „WINNERWINNER“ einen PUBG-Charme für alle Killer und Überlebende in Dead by Daylight freischalten.

Der Code ist bis zum 31. Oktober 2022 gültig.