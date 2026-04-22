Dead by Daylight: Spielmodus 2v8 kehrt mit einem Crossover zu Attack on Titan zurück

Dead by Daylight kündigt die Rückkehr des beliebten 2v8-Spielmodus sowie Gameplay-Updates und eine Erweiterung der Attack on Titan-Sammlung an. Das 2v8-Erlebnis ist nur für einen begrenzten Zeitraum vom 28. April bis zum 19. Mai verfügbar.

Attack on Titan feierte 2022 mit einer umfassenden Sammlung von zehn Outfits sein Debüt in Dead by Daylight. In den folgenden Jahren ist die Nachfrage nach weiteren ikonischen Charakteren und Themen aus der Serie stetig gewachsen.

Zu den Neuzugängen der Sammlung zählt vor allem das legendäre Attack on Titan Outfit für den Fallensteller, aber auch drei äußerst seltene Überlebenden-Outfits: Jake Park tritt als Putzmann Levi auf, Yui Kimura trägt Mikasas dunkle Uniform und Thalita Lyra schlüpft in Sashas Uniform.

Die Überlebenden Renato Lyra, Adam Francis, Mikaela Reid und Haddie Kaur erhalten zudem alle ein Queen’s Ball Attire-Outfit, während Feng Min und Meg Thomas ein Heart of Freedom-Outfit bekommen.

Außerdem können sich Fans auf die Rückkehr der Attack on Titan Lobby zu Dead by Daylight freuen.

Mit jeder neuen Version von 2v8 werden auf Grundlage von Feedback und Ingame-Daten die Balance und das Gameplay des Modus weiter verfeinert. In dieser Runde erhalten zunächst zwei Killer einige 2v8-spezifische Buffs und Nerfs, um das Spielerlebnis zu optimieren.

Die Buffs für den Todesboten zielen darauf ab, seine allgemeine Effektivität zu verbessern. Dazu gehören reduzierte Strafen beim Nachladen und bei Fehlschüssen, was ein flüssigeres und konsistenteres Gameplay ermöglicht. Der Oni wird hingegen leicht geschwächt, um seine Dominanz einzudämmen. Für ihn wurde die Abklingzeit nach dem erfolgreichen Ausschalten eines Überlebenden mit Blutzorn erhöht.

Darüber hinaus werden Updates für das Käfigsystem eingeführt, um das 2v8-Erlebnis für Überlebende zu verbessern. So wird der Ausblutungs-Timer nun für kurze Zeit angehalten, wenn sich ein Käfig verschiebt. Das gibt den Überlebenden mehr Zeit, Rettungsaktionen zu koordinieren. Die Zeit für die Käfigverschiebung wurde ebenfalls verkürzt, um das Spieltempo aufrechtzuerhalten und aktiveres Teamwork zu fördern.

Die 2v8-Kartenrotation wird zudem durch die Karten Tempel der Reinigung und Eisenwerk der Qual erweitert. Beide Karten wurden speziell an das 2v8-Gameplay angepasst.

In diesem 2v8-Themen-Event können Spieler:innen eine Reihe von Quests absolvieren, um Attack on Titan-Belohnungen freizuschalten. Dazu gehören ein Attack on Titan-Abzeichen, ein Banner und ein Anhänger.

Der 2v8-Spielmodus und die Attack on Titan-Sammlung sind ab dem 28. April in Dead by Daylight verfügbar.

Spielmodus 2v8 kehrt mit einem Crossover zu Attack on Titan zurück