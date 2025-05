Dead by Daylight: Springtrap aus Five Nights at Freddys als Killer spielbar

Autor:, in / Dead by Daylight

Dead by Daylight: Springtrap aus Five Nights at Freddys ist ab sofort als Killer spielbar

Behaviour Interactive bringt Five Nights at Freddy’s – nach mehreren Spielen, einem Blockbuster-Film und einem Jahrzehnt, in dem sich die Reihe als echtes kulturelles Phänomen etabliert hat – zu Dead by Daylight.

Fans, die dieses Crossover bereits lange herbeigesehnt haben, können sich auf eine Adaption freuen, die ihnen die gleiche Spannung, Nostalgie und den gleichen Jump-Scare-Faktor bietet, die sie bereits kennen, und die das Kapitel zum bisher größten des Spiels macht. Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s ist ab dem 27. Mai als Teil des öffentlichen Test-Builds auf Steam erhältlich und wird offiziell am 17. Juni veröffentlicht.

The Animatronic

Während es in Five Nights at Freddy’s verschiedenste bösartige Charaktere gibt, wird in Dead by Daylight einer der beliebtesten davon als neuester Killer eingeführt: Springtrap – The Animatronic. Springtrap ist nicht nur einer der düstersten Bösewichte der Serie und passt damit perfekt in den Nebel, sondern es ist auch das erste Mal überhaupt, dass Springtrap selbst in einem Spiel spielbar sein wird.

In Dead by Daylight ist Springtrap ein Killer, der sich auf Überwachung, Verfolgung und das Erschrecken der Überlebenden auf unerwartete Weise spezialisiert hat. Er verfügt über ein großes Pizzamesser, mit dem er seine Opfer in Angst und Schrecken versetzt, sowie über eine Feueraxt, die als seine Kraft fungiert.

Wenn er die Axt wirft, entsteht dort, wo sie landet, ein Bereich, in dem die Überlebenden für den Killer sichtbar sind. Wenn Spieler die Axt mit einem gut getimten Wurf in den Rücken eines Überlebenden werfen, ist dieser gezwungen, sie selbst zu entfernen oder einen Verbündeten um Hilfe zu bitten. Entfernt man die Axt jedoch als Springtrap von einem Überlebenden, löst man einen furchterregenden Jump Scare aus, bei dem the Animatronic den Spieler ins Gesicht schreit und das Opfer vom Killer gepackt wird, um es an den Haken zu bringen.

Sicherheitskameras und Türen

Da es kein Five Nights at Freddy’s wäre, wenn man nicht zumindest ein wenig Zeit im berüchtigten Sicherheitsbüro verbringen würde (das nie besonders sicher war), hat das Team von Dead by Daylight dieses Schlüsselelement für das neue Kapitel angepasst.

Immer wenn Springtrap als Killer in einer Prüfung ausgewählt wird, erscheinen sieben Sicherheitstüren auf der Karte. Sowohl Überlebende als auch Killer können diese Türen betreten und sich durch das Sicherheitsbüro zu jeder anderen Tür auf der Karte teleportieren. Sollten sich Springtrap und ein Überlebender im Büro über den Weg laufen, erwartet sie ein weiterer Jump Scare und ein sofortiger Griff des Killers.

Wenn Überlebende mit den Türen interagieren, können sie auch auf die Kameras über den anderen Türen auf der Karte zugreifen und zwischen ihnen wechseln. Diese Funktion kann genutzt werden, um Springtrap ausfindig zu machen, ihn anderen Überlebenden zu verraten und auszuwählen, durch welche Tür das Sicherheitsbüro wieder verlassen wird. Wie es sich gehört, müssen die Überlebenden eine gemeinsame Batterie für alle Kamera- und Türinteraktionen im Auge behalten. Springtrap lässt sich nicht lumpen und kann Kameras und Türen für eine gewisse Zeit kurzschließen, indem er mit seiner Axt auf die Tür schlägt.

Willkommen bei Freddy Fazbear’s

Ein weiteres Highlight des neuesten Kapitels von Dead by Daylight ist die Karte Freddy Fazbear’s Pizzeria, die für das Reich des Entitus in ihrer ganzen nostalgischen Pracht neugestaltet wurde.

Neben einem völlig neuen Außenbereich, der mehr Möglichkeiten für rasante Verfolgungsjagden bietet, können die Spieler auch das bekannte Innere der Pizzeria erkunden. Der Vordereingang, die Küche, der Hausmeister-Raum und der Speisesaal – mit einer kompletten animatronischen Band auf der Bühne – sowie die Arcade sind schaurig für eine Geburtstagsparty dekoriert und zeigen überall die Präsenz des Entitus.

Und wie es das Thema dieses Kapitels will, gibt es Jump Scares und Easter Eggs im Überfluss. In den Ecken der Karte warten allerlei Überraschungen, und Spieler, die auf Entdeckungsreise gehen wollen, müssen darauf gefasst sein, dass ihr Herz einen Schlag aussetzen wird, wenn sie über einen dieser versteckten Momente stolpern.

Die vielen Gesichter von Springtrap

Der Start des Kapitels am 17. Juni wird auch von einer eigenen Kollektion begleitet, die eine Reihe von Outfits für Springtrap enthält, die aus der langen Geschichte der Reihe stammen.

Das bereits angekündigte legendäre Yellow Rabbit-Outfit für Springtrap, inspiriert vom Five Nights at Freddy’s-Film, wird mit dem Konterfei des Schauspielers Matthew Lillard und einer eigens für das Spiel aufgenommenen Originalstimme versehen. Springtraps anderes Hauptoutfit wird das legendäre Glitchtrap-Outfit sein, das erstmals in Five Nights at Freddy’s Help Wanted auftauchte.

Die Spieler können sich außerdem über zwei sehr seltene Outfits für Springtrap freuen, darunter Clown Springtrap und Toxic Springtrap, während alle Original-Überlebenden ein Freddy Fazbear’s Pizza T-Shirt als Teil der Sammlung erhalten können.

Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s ist derzeit als Teil der öffentlichen Testversion auf Steam verfügbar. Es wird offiziell am 17. Juni veröffentlicht.