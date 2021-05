Dead by Daylight: Tome VII: Forsaken mit neuen Erinnerungen enthüllt

Am Mittwoch veröffentlicht BeHaviour Interactive Tome VII: Forsaken für das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight.

Im Trailer stellt der Entwickler den neusten Zugang für die Archive vor, in denen erneut drei Erinnerungen enthalten sind.

„Tome VII: Forsaken hat sich in den Archiven geöffnet und enthüllt neue Geschichten in der Welt von Dead by Daylight, einschließlich eines nie zuvor gesehenen Blicks in die Vergangenheit von Left 4 Dead’s William „Bill“ Overbeck. Erlebt das Auris, ein Gerät, das in der Lage ist, in die Erinnerungen derjenigen zu blicken, die den Nebel betreten haben. Damit gewährt der mysteriöse Beobachter euch Zugang zu einer neuen Reihe von Herausforderungen, die euch dabei helfen sollen, diese Erinnerungen und seine eigene Rolle im Reich der Entität zusammenzusetzen.“