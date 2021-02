Autor:, in / Dead by Daylight

Unter der Bezeichnung The Realm Beyond arbeitet BeHaviour an einem visuellen Update des asymmetrischen Multiplayer-Horrorspiels Dead by Daylight. Dazu ist auch ein Update für die neusten Konsolen, inklusive Raytracing, geplant.

Der Entwickler spricht in einem neuen Video zu The Realm Beyond über den kreativen Prozess zur visuellen Überarbeitung der Karten und Charaktermodelle.