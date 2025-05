Dead by Daylight: Unerschrockene Orela Rose und mehr verfügbar

Autor:, in / Dead by Daylight

Die Rettung naht: Dead by Daylights neueste Überlebende hilft auch in der realen Welt Menschen in Not!

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass das aktuelle Update für Dead by Daylight eine neue Überlebende – die unerschrockene Orela Rose –, neue Events, eine Überarbeitung des Archivs, neue kosmetische Gegenstände und eine Charity-Partnerschaft in der realen Welt für eine gute Sache einführt.

Ein Licht im Dunkeln

Dead by Daylight: Steady Pulse bringt eine der selbstlosesten Überlebenden, die es je ins Reich des Entitus verschlagen hat, ins Spiel: Orela Rose. Die unerschütterliche Rettungssanitäterin Orela will den Nebel nicht nur überleben, sondern auf ihrer Flucht auch noch so viele Leben wie möglich retten.

Vom tragischen Unfalltod ihrer besten Freundin angetrieben, hat sich Orela geschworen, nie wieder so hilflos zu sein, wenn sie jemandem in Not helfen muss. Sie brach ihr Studium ab und begann eine Karriere als Rettungssanitäterin. Dank ihrer Gelassenheit und beruhigenden Aura konnte sie in dieser neuen Berufung schnell aufsteigen. Zum Glück für die anderen Überlebenden kann Orela weit mehr, als nur Wunden zu versorgen. Je größer der Druck, desto besser kann sie glänzen. Sie ist also jemand, auf den sich die anderen verlassen können, wenn die Hoffnung schwindet.

Orela Rose hat drei charakterspezifische Talente im Gepäck:

Niemandem schaden : Immer, wenn Spieler:innen einen anderen Überlebenden heilen, erhalten sie für jeden Hakenstatus erhöhte Heilungsgeschwindigkeit und mehr Fortschritt für großartige Fähigkeitschecks.

: Immer, wenn Spieler:innen einen anderen Überlebenden heilen, erhalten sie für jeden Hakenstatus erhöhte Heilungsgeschwindigkeit und mehr Fortschritt für großartige Fähigkeitschecks. Fürsorgepflicht : Wenn sie gesund sind, können Spieler:innen einen Schutztreffer einstecken, um nahen Überlebenden einen vorübergehenden Eile-Bonus zu verschaffen.

: Wenn sie gesund sind, können Spieler:innen einen Schutztreffer einstecken, um nahen Überlebenden einen vorübergehenden Eile-Bonus zu verschaffen. Schnelles Eingreifen: Wenn sie nicht unter Erschöpfung leiden, können Spieler:innen schnell einen Schließschrank verlassen, wodurch sie erschöpft werden und kurz die Aura des Killers enthüllen.

Positiver Einfluss

Die fürsorgliche, mitfühlende und entschlossene Orela bewirkt nicht nur im Nebel Gutes, sondern auch außerhalb. Zur Feier ihres Erscheinens hat sich Dead by Daylight mit der CHU Sainte-Justine Foundation in Montreal zusammengetan. Diese vereint karitative Träume und Fortschritte in der Kindermedizin im Krankenhaus Sainte-Justine.

Und um mit Dead by Daylight noch mehr Spenden zu sammeln, wird in den kommenden Wochen noch eine Community-Aktivität angekündigt, die während der Kampagne starten soll. Direkte Spenden können auch über die Website der Stiftung veranlasst werden.

Der überarbeitete Spalt

Außerdem gilt es zu erwähnen, dass im Archiv – das ab sofort der Spalt genannt wird – mit dem neuesten Folianten ÜBERWUCHERUNG, der jetzt verfügbar ist, ein Frühjahrsputz stattfindet. Spieler:innen können nun an allen Quests (früher: Herausforderungen) gleichzeitig arbeiten, wodurch sie schneller, einfacher und unkomplizierter durch den Spalt und zu ihren Belohnungen kommen.

Am 06. Mai wird die Dunkle Überwucherung-Sammlung als Teil von ÜBERWUCHERUNG veröffentlicht und bringt unglaubliche blumige Designs für Haddie Kaur und die Dredsche sowie für die Krankenschwester, Orela, Feng und Adam Francis.

Frühlingsstyles

Eine neue Jahreszeit ist immer auch der perfekte Zeitpunkt für Neuerungen im Kleiderschrank. Deswegen bietet Dead by Daylight nun eine Reihe von neuen Stilen, die die Spieler:innen sammeln können.

Am 06. Mai kommen mit der Steady Pulse-Sammlung einige alternative Looks für Orela Rose, darunter auch das Tagesschicht-Outfit, das sie in ihrer klassischen Sanitäteruniform zeigt, sowie das Friedliche Träume-Outfit.

Am 13. Mai kehrt außerdem die Wächter und Schatten-Sammlung zurück. Zu den außergewöhnlichen Neuzugängen zählen hier das Nimmermehr-Outfit für Ghost Face und das Rattenkönig-Outfit für die Legion. Auch Yun-Jin und Gabriel können sich über neue Looks freuen.

Außerdem werden die Kokon- und die Katzen und Hunde-Sammlungen am 20. bzw. 27. Mai um neue Outfits erweitert. Die Kokon-Sammlung bringt verstörende neue Insektenlooks für den Xenomorph und den Henker, während die Katzen und Hunde-Sammlung Ellen Ripley in einem Jonesy-Oberteil zeigt und neue Outfits für Nicolas Cage und das Unbekannte bereithält.

Dead by Daylight: Steady Pulse ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich.