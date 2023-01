Dead by Daylight: Vorfeier zum Jahr des Hasen und Mondlichthöhle-Event

Autor:, in / Dead by Daylight

Feiert das Jahr des Hasen, bevor das Mondlichthöhle-Event in Dead by Daylight beginnt. Es warten bereits im Rahmen der Vorfeier tägliche Belohnungen auf euch.

Feiert vom 24. Januar 2023, 17 Uhr bis zum 07. Februar 2023, 17 Uhr das Mond-Neujahr und das Jahr des Hasen mit dem Mondlichthöhle-Event. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, könnt ihr ab sofort an der Vorfeier in Dead by Daylight teilnehmen.

Vorfeier

Vom 17. Januar 17 Uhr bis zum 24. Januar 17 Uhr findet ihr die Lobby im Mond-Neujahr Design vor. Für eure erste Partie am Tag erhaltet ihr einen XP-Boost in diesem Zeitraum.

Falls ihr in den Vorjahren beim „Scharlachroter Schwarm“-, „Goldene Stampede“- und „Lauernde Streifen“-Event etwas verpasst habt, könnt ihr das jetzt nachholen. Während der Vorfeier stehen die Outfits der vergangenen Mond-Neujahr-Events im Spiele Shop zum Kauf bereit.

Ihr könnt Promocodes für kosmetische Items aus den vorhergegangenen Events ergattern, wenn ihr die Social-Media Seiten von Dead by Daylight im Auge behaltet. Weiterhin gibt es täglich eine Login-Belohnung.

Promocodes

18. Januar: Dwight Fairfield – Mondrattenkappe & Das Gespenst – Scharlachrote Klinge (den Code „Rabbit“ könnt ihr aktuell auf Twitter finden)

20. Januar: Jane Romero – Gestreiftes Top & Der Hinterwäldler – Brutaler Rattenhammer

23. Januar: David King – Gestreifte Punkerhose & Der Fallensteller – Goldener Stecher & Nea Karlsson – Top mit Rattenaufdruck

Belohnung für tägliche Anmeldung

17. Januar: Die Krankenschwester – Festliche Robe

18. Januar: Zarina Kassir – Goldene Locken

19. Januar: Der Clown – Wildes Grinsen

20. Januar: Kate Denson – Zerfetzte Mütze

21. Januar: Die Künstlerin – Hinreißendes Kleid

22. Januar: Adam Francis – Glänzender Ochse

23. Januar: Die Künstlerin – Starrendes Blut

Shop

Im Shop werden euch nähere Details und eine vollständige Liste der preisreduzierten Mond-Neujahr-Outfits angezeigt.

Zusätzlich stehen folgende Outfits am 17. Januar für schillernde Scherben im Shop bereit:

Der Todesbote – Das Ochsenkopfgeld

Die Legion – Neujahrsladendiebin (Susie)

Jeff Johansen – Neujahrs-Showbesucher

Ace Visconti – Erfahrener Zocker

Feng Min – Frühlingsfest

Mondlichthöhle-Event 24. Januar bis 7. Februar

Das Jahr des Hasen wird gefeiert. Pfeilschnell und Haken schlagend ist er ein schwer zu fassendes Ziel. Folgende Inhalte erwarten euch:

Tägliche Anmeldebelohnung von 50.000 Blutpunkten (somit insgesamt 700.000 möglich)

Generatoren, Haken und Ausgangstore mit festlicher Monddekoration geschmückt

der traditionelle rote Umschlag als befristete Opfergabe, mit etwas Glück könnt ihr richtig absahnen

Papierlaternen können von Killern und Überlebenden genutzt werden, um eine Reihe von Boni zu erhalten

Kosmetische Gegenstände

Der Trickster – Verborgener Hase

Der Doktor – Anzug des Wahnsinns

Der Oni – Regenspalter

Die Fäule – Goldener hoher Hut

Yun-Jin Lee – Goldenes Häschen

Jonah Vasquez – Mitarbeiterausweis

Claudette Morel – Dreieckige Brille

Élodie Rakoto – Im Kreis laufen

Glücksbringer

Mondhase

stiller Hase

Sammlungen

Vittorio Toscano – Glück verheißendes Outfit

Feng Min – In den Kaninchenbau

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Einstimmung ansehen: