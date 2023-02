Dead by Daylight: Weiblicher Slasher modernisiert das Killer-Dasein

Autor:, in / Dead by Daylight

Neuer weiblicher Slasher in Dead by Daylight modernisiert das Killer-Dasein.

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass das 27. Kapitel von Dead by Daylight, Tools Of Torment, Fans in die Neuzeit zurückkehren lässt. Spieler*innen können in die Stiefel eines brutalen neuen Killers, die Schädelhändlerin, schlüpfen oder das geschwisterliche Band von Thalita und Renato Lyra verkörpern, die im Nebel um ihr Leben kämpfen. Tools Of Torment bringt auch ein Update für die Karte Schutzwald, die nun das Jagdlager der Schädelhändlerin enthält.

Moderner Slasher, Moderne Tools: Die Schädelhändlerin, in der Geschäftswelt als Adriana Imai bekannt, ist der erste weibliche Slasher von Dead by Daylight. Sie ist eine wohlhabende, hochrangige Tech-Führungskraft und teilt ihr Leben in die Übernahme kleinerer Unternehmen in der Öffentlichkeit und der Befriedigung ihres Blutrausches in der Gestalt ihres Alter-Egos ein.

Mit dem Ziel, die Spitze der Nahrungskette in einer Welt voller Beute zu werden, widmet sie ihre umfangreichen Ressourcen der Suche nach würdigen Gegnern, mit denen sie sich messen kann.

Die Stärke der Schädelhändlerin ist „Augen am Himmel”. Augen am Himmel ist ein weiterer Meilenstein von Dead by Daylight und gibt einem Killer zum ersten Mal moderne Technologie in die Hand, die es ermöglicht, vier Drohnen zur Überwachung der Überlebenden zu positionieren. Jede Drohne wird aus dem Schädel eines ehemaligen Opfers gefertigt, wobei Knochen und Technik kombiniert werden, um eine erschreckende Qualität zu garantieren.

Die Überlebenden müssen sich eine Strategie überlegen, wie sie diese schwebenden Schrecken vermeiden und ausschalten können, bevor ihre Schöpferin alarmiert wird.

Eingespieltes Team: Thalita und Renato Lyra: Das aus Brasilien stammende Geschwisterduo Thalita und Renato Lyra ist das erste Überlebenden-Geschwisterpaar, das gemeinsam in den Nebel gezogen wurde. Thalita und Renato sind in ihrer Gemeinde ein Lichtblick und nutzen ihr Winddrachen-Geschäft, um Kinder aus der Gegend zu unterstützen. Teamarbeit ist für die Geschwister eine Selbstverständlichkeit und macht sie zur idealen Ergänzung für jede Gruppe von Überlebenden.

Diese Qualitäten spiegeln sich in ihren Talenten wider, die auf Teamwork ausgelegt sind.

Upgrade im Schutzwald: Tödlicher Luxus: Die Schädelhändlerin hat ihr Jagdlager in der bestehenden Karte MacMillan-Anwesen – Schutzwald eingerichtet. Das Jagdlager besteht aus mehreren zusammenhängenden Schiffscontainern, die beide Seiten der verdrehten Welt von Adriana Imai repräsentieren. Der obere Container bildet dabei ihre Chefetage. Den Kontrast dazu bildet ihre darunterliegende Werkstatt, in der sie nicht nur an ihrer tödlichen Ausrüstung arbeitet, sondern auch viele ihrer Trophäen zur Schau stellt.

Tools Of Torment von Dead by Daylight ist ab dem 07. März über Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store und Nintendo Switch erhältlich.