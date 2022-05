Dead by Daylight: Weiteres Resident Evil-Kapitel und mehr zum sechsten Geburtstag

Autor:, in / Dead by Daylight

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass heute sechs Jahre Dead by Daylight und 50 Millionen Spieler für den Action-Horror-Hit gefeiert werden. Anlässlich des sechsten Jahrestags werden Details des nächsten Original-Kapitels, Die Wurzeln des Grauens, veröffentlicht, das am 7. Juni erscheint.

Außerdem gibt es mehr über die erste Visual Novel von Dead by Daylight, Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim, sowie eine mit Spannung erwartete Manga-inspirierte Sammlung, Attack on Titan. Obendrein wurde ein neues Resident Evil-Kapitel: PROJECT W angekündigt.

Furcht kennt kein Ende mit dem neuesten Kapitel: Wurzeln des Grauens

Was ist Angst? Woraus besteht sie und was treibt sie an? Diese Frage werden die Fans zu beantworten versuchen, wenn sie den neuesten Killer kennenlernen, der den Nebel betreten wird: Die Dredsche.

Als eine formlose Masse aus verdrehten Gliedmaßen, die sich in den Schatten windet, ist Die Dredsche nichts weniger als eine Manifestation der Dunkelheit selbst.

Mit seinem „Monster unter dem Bett“-Ansatz verfügt es über eine ganz besondere Kraft: die Fähigkeit, sich zwischen den Schließfächern hin und her zu teleportieren, um ahnungslose Überlebende zu fangen, wenn sie sich außerhalb der Reichweite des Unglücks sicher fühlen.

Diejenigen, die es vorziehen, als Survivor zu spielen, können die mutige und kühne Haddie Kaur verkörpern dürfen. Haddie wurde in Indien geboren und zog als Kind mit ihrer Familie nach Quebec. Nachdem sie ihre leiblichen Eltern bei einem tragischen Autounfall verloren hatte, wuchs sie bei einer Familie in Quebec auf, die eng mit ihren Eltern befreundet war.

Haddie hat sich schon früh mit dem Paranormalen auseinandergesetzt, was sie mit Mut, Entschlossenheit und einer Prise morbider Neugier beflügelt hat. Da sie in der Vergangenheit gegen Monster gekämpft hat, ist sie eine der wenigen Überlebenden, die bereit sind, sich den Killern im Reich der Entitäten zu stellen.

Fans kennen sie vielleicht von ihren Auftritten in den Archiven und können nun ihr Schicksal als Survivor in die Hand nehmen.

Das neue Kapitel bringt außerdem eine neue Karte mit sich: der Garten der Freude. Die Karte zeigt ein landschaftliches Paradies in einer malerischen amerikanischen Stadt, die große Geheimnisse verbirgt. Das Hauptgebäude dieser Karte ist ein klassisches Familienhaus, ein gespenstisches Symbol des häuslichen Grauens vor einer kalten und grausamen Kulisse.

„Wir freuen uns sehr, unseren Fans zum diesjährigen Jubiläum des Spiels ein originelles Kapitel anbieten zu können. Dead by Daylight hat sich seit seinem Erscheinen enorm weiterentwickelt und diversifiziert. Mit Die Wurzeln des Grauens haben wir uns auf das Wesentliche des Spiels konzentriert: die Angst und den Nervenkitzel der Jagd“, erklärt Dave Richard, Creative Director für Dead by Daylight. “Die Dredsche ist ein seltsames und gruseliges Monster mit einem einzigartigen Design, eine Premiere für Dead by Daylight-Killer. Er lauert und jagt aus den Schatten und hat die Macht, die Überlebenden in Dunkelheit zu hüllen. Ich glaube, dass dies eine sehr intensive Erfahrung für alle sein wird.”

Dead by Daylight: Resident Evil: PROJECT W erscheint später in diesem Jahr

Im Juni 2021 hat sich Behaviour Interactive mit Capcom zusammengetan, um Resident Evil’s Nemesis, Leon S. Kennedy und Jill Valentine in Dead by Daylight zum Leben zu erwecken. In diesem Jahr kündigt Behaviour Interactive an, dass sich die beiden Horrorspielfirmen wieder zusammengetan haben.

Resident Evil betritt 2022 mit einem neuen Kapitel erneut den Nebel, in dem noch mehr ikonische Charaktere aus dem legendären Horror-Franchise auftreten.

Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim

Nach einer Umfrage und der Feststellung, dass eine der am meisten ersehnten Dead by Daylight-Erfahrungen in der gesamten Community ein Dating-Simulator ist, beschloss das Entwicklerteam, diesen Durst nach Liebe und Romantik zu stillen. Das Ergebnis ist Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Simulation.

Die erste Dead by Daylight-Visual Novel ist ein interaktives Spiel, das ermöglicht, eine Romanze mit den Lieblingskillern einzugehen. Um ein möglichst reichhaltiges Erlebnis zu entwickeln, arbeitete das Team mit Psyop zusammen, den Machern der Visual Novel I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin‘ Good Dating Simulator.

Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim nimmt die Spieler mit auf die Mörderinsel. Ihre Begleitung: vier todessüchtige Killer, die sich hinter ihrem mörderischen Äußeren nur eine kleine Romanze wünschen.

Die Fans flirten sich in die Herzen von der Jägerin, dem Gespenst, dem Fallensteller und dem Geist und entdecken auf ihrem Weg dunkle Wendungen. Werden sie die wahre Liebe finden, Freundschaften schließen oder zu Tode gehackt werden? Nur sie können das entscheiden.

Während sich die Geheimnisse enthüllen, besteht die Aufgabe stehts darin, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Was hat sie hierhergebracht? Woher kommen diese Killer? Warum zeigen sie so viel Interesse? Und, was am wichtigsten ist, wenn nur einer für die Liebe auserwählt werden müsste… wer würde es sein?

„Ihr wolltet es? Ihr kriegt es! Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim mischt Horror, Humor und Romantik, um einen neuen Weg für Fans zu schaffen, mit ihren Lieblingskillern zu interagieren und eine emotionale Bindung zu ihnen aufzubauen“, sagt Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Dead by Daylight. „Unser Ziel ist es, den Fans mit unserer ersten Visual Novel eine völlig einzigartige und überraschende neue Möglichkeit zu bieten, die Welt von Dead by Daylight zu erleben.“

Attack on Titan: Die erste Manga-inspirierte Sammlung

Dead by Daylight’s reichhaltiges Portfolio an Charakteren und ihre verschiedenen anpassbaren Outfits gehören zu den Grundpfeilern des weltweiten Erfolgs des Spiels. Anime- und Manga-inspirierte Inhalte wurden von vielen Fans gewünscht.

Nun kündigt Behaviour Interactive ein Crossover des Spiels Attack on Titan in Form einer Kollektion an. Die preisgekrönte japanische Manga-Serie ist eine der weltweit beliebtesten aller Zeiten und wurde für Magazine, Romane, Live-Action-Serien und Videospiele adaptiert.

Die Attack on Titan-Kollektion, die in Kürze erhältlich sein wird, enthält zehn verschiedene Outfits für Killer und Überlebende. Die Kollektion wurde sorgfältig auf die Persönlichkeiten und die Ähnlichkeit der Charaktere der beiden Franchises abgestimmt.

Neben anderen Fan-Lieblingen können sich die Spieler auf Dwight als Eren, Zarina als Hange und den Oni als gepanzerten Titanen freuen.

Dead by Daylight Mobile kommt in voller Stärke zurück

Seit dem Start im Jahr 2020 hat Dead by Daylight Mobile mehrere Meilensteine erreicht: Bereits 48 Stunden nach der Veröffentlichung wurde es eine Million Mal heruntergeladen, und jetzt, zwei Jahre später, hat es weltweit 25 Millionen Spieler auf iOS und Android erreicht. Jetzt ist ein großes Update in Arbeit, dass neue Funktionen mit sich bringt.

Neben anderen Verbesserungen gibt es neue Bestenlisten, Quick-Match- und Social-Systeme sowie wesentliche Verbesserungen beim Steuerungslayout, der visuellen Leistung und der Flüssigkeit des Gameplays.

Zusätzlich wird es ein neues System von Aktivitäten und Belohnungen geben. Das große Update, das vor kurzem in Japan eingeführt wurde, wird nach und nach weltweit veröffentlicht, wobei in den nächsten Wochen ein geschlossener Betatest in den Vereinigten Staaten stattfinden wird.

Das neue Kapitel von Dead by Daylight, Wurzeln des Grauens, wird am 7. Juni auf Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store, Nintendo Switch und Stadia erhältlich sein.