Dead by Daylight: Zehn Jahre Angst, Gänsehaut und Erinnerungen

Vom exklusiven Media Briefing bis zur großen Jubiläumsshow: Wir waren für euch in Montreal vor Ort und blicken auf ein besonderes Wochenende rund um eines der erfolgreichsten Horror-Spiele der Welt zurück.

Wenn ein Videospiel seinen zehnten Geburtstag feiert, ist das längst keine Selbstverständlichkeit. Noch seltener ist es, wenn ein Titel nach einem Jahrzehnt erfolgreicher denn je erscheint.

Genau dieses Kunststück ist Behaviour Interactive mit Dead by Daylight gelungen. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2016 hat sich der asymmetrische Horror-Titel zu einer festen Größe im Genre entwickelt und begeistert Millionen von Spielern auf der ganzen Welt.

Einladung nach Montreal

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums lud Behaviour Interactive ausgewählte Medienvertreter und Content Creator aus aller Welt nach Montreal ein. Auch wir von XboxDynasty erhielten die Einladung, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und vor Ort über das Jubiläum von Dead by Daylight zu berichten.

Für uns war die Einladung eine besondere Ehre, schließlich gehört Dead by Daylight seit Jahren zu den prägendsten Multiplayer-Horror-Spielen der Branche.

Nach einer langen Reise über den Atlantik erreichten wir schließlich die Heimat von Behaviour Interactive. Bereits vor dem eigentlichen Jubiläumsevent standen erste Programmpunkte auf dem Plan.

Im Rahmen eines exklusiven Media Briefings erhielten wir die Möglichkeit, mit Entwicklern zu sprechen, einen Blick hinter die Kulissen des Studios zu werfen und zahlreiche Informationen über die Zukunft von Dead by Daylight zu erhalten.

Der eigentliche Höhepunkt der Reise sollte jedoch erst am Sonntag folgen. Im Quin Garde in Montreal wollte Behaviour Interactive gemeinsam mit tausenden Fans das zehnjährige Bestehen von Dead by Daylight feiern. Was uns dort erwartete, konnten wir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht erahnen.

Das Jubiläum beginnt

Am Sonntag war es dann endlich so weit. Trotz strömenden Regens machten wir uns vom Hotel aus auf den Weg zur Veranstaltungslocation, dem Quin Garde. Bereits vor dem Gebäude wurde deutlich, welche Bedeutung Dead by Daylight mittlerweile für seine Community besitzt. Hunderte Fans warteten geduldig auf den Einlass und trotz des schlechten Wetters war die Vorfreude überall spürbar.

Glücklicherweise mussten wir uns nicht in die lange Warteschlange einreihen, sondern konnten einen separaten Presseeingang nutzen. Der Blick auf die Menschenmassen vor dem Eingang war dennoch beeindruckend und machte noch einmal deutlich, wie groß und leidenschaftlich die Community rund um Dead by Daylight inzwischen geworden ist.

Bereits im Erdgeschoss gab es jede Menge zu entdecken. Neben einem Merchandising-Stand und mehreren Greifautomaten warteten verschiedene Fotostationen auf die Besucher. Hier konnten Fans Erinnerungsfotos vor Kulissen aus dem Dead-by-Daylight-Universum aufnehmen und noch tiefer in die düstere Welt des Spiels eintauchen.

Ein Blick zurück auf die Anfänge

Ein besonderes Highlight des Tages war die Möglichkeit, einen Blick in die Vergangenheit von Dead by Daylight zu werfen. Behaviour Interactive hatte den ursprünglichen Prototypen des Spiels aufgebaut, der damals genutzt wurde, um das Konzept potenziellen Publishern auf Veranstaltungen wie der GDC vorzustellen. Gespielt wurde im lokalen Splitscreen auf einem einzigen Bildschirm – weit entfernt von der heutigen Version des erfolgreichen Horror-Hits.

Trotz einfacher Grafik und rudimentärer Mechaniken war bereits klar erkennbar, welches Potenzial in der Idee eines asymmetrischen Horror-Spiels steckte. Für langjährige Fans und Medienvertreter bot sich damit die seltene Gelegenheit, ein Stück Dead-by-Daylight-Geschichte selbst zu erleben.

Besonders spannend war dabei zu sehen, wie viele Ideen und Grundmechaniken bereits im Prototyp vorhanden waren, die später ihren Weg in die finale Version des Spiels gefunden haben.

Mein persönliches Highlight war tatsächlich genau dieser Prototyp. Während man heutzutage ein technisch ausgereiftes Spiel mit unzähligen Killern, Überlebenden, Karten und Spielmodi kennt, war es faszinierend zu sehen, wie alles begonnen hat. Zu erleben, wie aus dieser vergleichsweise einfachen Idee eines asymmetrischen Horror-Spiels eines der erfolgreichsten Horror-Franchises der Welt entstehen konnte, war ein ganz besonderer Moment.

Horror abseits des Nebels

Ebenfalls im Erdgeschoss befand sich ein kleiner Indie-Bereich, in dem mehrere Horror-Spiele angespielt werden konnten. Die Auswahl reichte von einem Horror-Deckbuilder über ein rhythmusbasiertes Musikspiel mit Horror-Elementen bis hin zu einem atmosphärischen Horror-Parcours und einem Titel, in dem man seinen eigenen Klon ausschalten musste, bevor dieser einen selbst erledigt. Gerade dieser Bereich zeigte eindrucksvoll, wie kreativ die Indie-Szene mit dem Thema Horror umgeht.

Einige der gezeigten Projekte konnten uns dabei durchaus überraschen und sorgten immer wieder für neugierige Besucher an den einzelnen Stationen.

Zehn Jahre Dead by Daylight zum Anfassen

In der zweiten Etage erwartete die Besucher schließlich eine beeindruckende Galerie rund um die Welt von Dead by Daylight. Zahlreiche Konzeptzeichnungen, Artworks und Charakterentwürfe zeigten die Entwicklung des Spiels über die vergangenen zehn Jahre und boten spannende Einblicke in den kreativen Entstehungsprozess vieler bekannter Killer und Überlebender. Gerade für langjährige Fans gab es hier unzählige Details zu entdecken.

Darüber hinaus befand sich auf dieser Ebene ein großer Gaming-Bereich mit zahlreichen Spielstationen. Hier konnten Fans ihr Können direkt unter Beweis stellen und sich mit anderen Spielern messen. Besonders viel Aufmerksamkeit zog ein internationales Showmatch auf sich, bei dem bekannte Content Creator und Mitglieder der Community aus verschiedenen Regionen der Welt gegeneinander antraten.

Die Atmosphäre war ausgelassen und zeigte eindrucksvoll, wie global die Dead-by-Daylight-Community inzwischen aufgestellt ist.

Geschichten aus zehn Jahren Dead by Daylight

Auf der Mainstage standen ab dem Nachmittag mehrere Panels auf dem Programm. Entwickler, Künstler, Community-Verantwortliche und weitere Mitglieder des Teams gewährten spannende Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Spiels. Dabei wurde nicht nur auf die Anfänge von Dead by Daylight zurückgeblickt, sondern auch über die größten Herausforderungen, Erfolge und Wendepunkte der vergangenen zehn Jahre gesprochen.

Besonders interessant waren die Geschichten rund um die frühen Entwicklungsjahre. Die Entwickler berichteten offen darüber, wie Dead by Daylight ursprünglich als kleines Projekt begann und sich schließlich zu einer der erfolgreichsten Horror-Marken der Videospielbranche entwickelte. Gleichzeitig wurde immer wieder deutlich, welchen Stellenwert die Community für den langfristigen Erfolg des Spiels besitzt.

Zwischen den einzelnen Programmpunkten nutzten viele Besucher die Gelegenheit, mit anderen Fans ins Gespräch zu kommen, Erinnerungsstücke zu sammeln oder die zahlreichen Ausstellungsstücke noch einmal genauer zu betrachten. Überall in der Location war spürbar, dass Dead by Daylight für viele Spieler weit mehr als nur ein Videospiel geworden ist.

Über die vergangenen zehn Jahre hat sich eine weltweite Community gebildet, die an diesem Wochenende gemeinsam ein besonderes Jubiläum feiern durfte.

Der große Jubiläumsstream

Den Höhepunkt des Tages bildete schließlich der große Jubiläumsstream zum 10-jährigen Bestehen von Dead by Daylight. Viele der dort gezeigten Inhalte kannten wir bereits aus dem exklusiven Media Briefing, zu dem wir am Vortag eingeladen worden waren. Für die anwesenden Fans vor Ort tat dies der Stimmung jedoch keinen Abbruch.

Als die bekannten Trailer, Ankündigungen und Überraschungen auf der großen Leinwand gezeigt wurden, verwandelte sich die Halle immer wieder in ein Meer aus Jubel, Applaus und begeisterten Reaktionen. Besonders deutlich wurde dabei, wie leidenschaftlich die Community auch zehn Jahre nach der Veröffentlichung noch hinter Dead by Daylight steht.

Ein würdiger Geburtstag

Nach mehreren Stunden voller Gespräche, Erinnerungen, Community-Aktivitäten und spannender Einblicke in die Geschichte des Spiels endete schließlich ein rundum gelungenes Jubiläumsevent. Behaviour Interactive nutzte die Feier nicht nur, um auf die vergangenen zehn Jahre zurückzublicken, sondern auch, um gemeinsam mit den Fans einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Für uns war die Reise nach Montreal ein ganz besonderes Erlebnis. Vom exklusiven Media Briefing über die Gespräche mit Entwicklern bis hin zur großen Jubiläumsfeier wurde deutlich, mit welcher Leidenschaft Behaviour Interactive und die Community dieses Spiel seit mittlerweile zehn Jahren begleiten.

Dead by Daylight blickt auf eine beeindruckende Vergangenheit zurück – und die Zukunft scheint größer denn je zu sein.

Alle Ankündigungen des Jubiläumsstreams, darunter neue Inhalte, kommende Kapitel, technische Verbesserungen und weitere Überraschungen, findet ihr hier.