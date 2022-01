Dead Cells: Entwickler arbeiten an Lösung für verbugte Erfolge

46 neue Erfolge wurden zu Dead Cells von Motion Twin hinzugefügt, von denen sich drei als nicht freischaltbar erwiesen. Mit Born Sapper und Return to Sender aus dem Derelict Distillery DLC und Me, Jealous? aus dem Fatal Falls DLC sind drei Achievements nicht erreichbar, obwohl die Spieler die Voraussetzungen dazu erfüllt haben.

Evil Empire, das Studio, das jetzt für die zukünftigen Updates und Erweiterungen von Dead Cells verantwortlich ist, gibt bekannt, dass man sich der fehlerhaften Erfolge bewusst ist und die Spieler bald eine Lösung erwarten können. Ein neuer Patch könnte zusammen mit der Veröffentlichung des neuen DLCs The Queen and the Sea heute erscheinen, aber der Entwickler kann dies nicht mit Sicherheit bestätigen.

Schaut euch hier den Gameplay Trailer zu Dead Cells: The Queen and the Sea an: