Dead Cells: Finales Inhalts-Update erscheint im August

Nach knapp sechs Jahren mit zahlreichen DLCs, Kooperationen und Zusatzinhalten steht nun das letzte Inhalts-Update für das Roguelike-Metroidvania Dead Cells an.

Wie Entwickler Motion Twin bekannt gibt, wird das Update mit dem Namen The End is Near am 19. August für Konsolen und PC erscheinen. PC-Spieler konnten das Update bereits im Zuge einer Alpha im August 2023 und einer kurz darauf folgenden Beta ausprobieren.

In The End is Near tauchen verfluchte Mobs und Biome auf, die Spieler verfluchen und sie somit anfälliger für Schaden machen und nur durch das Töten von Feinden besiegt werden können. Fast 20 neue legendäre Attribute und Anpassungen an der Spielbalance sorgen für weitere Herausforderungen.

Nach Veröffentlichung des finalen Updates verschiebt sich der Fokus von Motion Twin auf Winblown, das neue Spiel des Studios. Unterstützung in Form von Fehlerbehebungen etc. erhält Dead Cells aber auch weiterhin.