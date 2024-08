Dead Cells: Finales Update veröffentlicht

Motion Twin und Evil Empire haben heute das letzte Update für den millionenfach verkauften Rogue-Hit Dead Cells veröffentlicht.

Update 35 von Dead Cells, „The End is Near“, ist ab sofort kostenlos für PC und Konsolen erhältlich und schließt die Reise ab, die 2017 mit „The Beheaded“ begann. Zur Feier des letzten Inhaltsupdates für Dead Cells können Spieler und Spielerinnen das von der Kritik gefeierte Rogue-Lite heute bis zum 26. August mit einem Rabatt von 50 % auf Steam erwerben.

„Jetzt ist Dead Cells komplett“, erklärt das Team von Motion Twin. „Einige der Entwickler hier bei Motion Twin arbeiten seit über zehn Jahren an Dead Cells, und zu sehen und zu erleben, wie die Community das Spiel vom Early Access über 1.0, 35 Updates und Erweiterungen und darüber hinaus annimmt, ist wirklich ein großartiges Gefühl. Obwohl einige der ursprünglichen Dead Cells-Entwickler seit dem ursprünglichen Start vor Jahren zu coolen, neuen Projekten weitergezogen sind, bleibt unsere ursprüngliche Team-Vision für The Beheaded bestehen – und wir wollen diesen Moment mit der Community feiern, die dieses Spiel zu dem Erfolg gemacht hat, der es ist.“

The End is Near schließt die legendäre Reise von Dead Cells mit einem letzten Inhaltsupdate ab, das neue Mobs, Waffen und Mutationen in den bereits vollgepackten Rogue-Lite-Titel einbringt. The End is Near baut Dead Cells mit einem wahren Buffet an neuen Inhalten und Gameplay-Änderungen weiter aus und lässt dich gegen drei neue Mobs antreten: Den Sore Loser, den Curser und den Doom Bringer, die alle in jedem Biome auftauchen können, wenn die eigene Boss Cells-Stufe hoch genug ist.

Man bekämpft die verfluchten Feinde mit Misericorde und Anathema, bösartigen Nah- bzw. Fernkampfwaffen, die einen mit einem Fluch belegen können, aber massiven Schaden verursachen. Drei neue Mutationen (Cursed Flask, Damned Vigor und Demonic Strength) sorgen für noch mehr Abwechslung in den Runs und bieten einige der besten Risiko vs Ertrags-Builds des Spiels.

Außerdem gibt es 40 brandneue Köpfe zum Freischalten und Ausrüsten. Wer sagt, dass ein Fluch bedeutet, dass man schlecht aussehen muss? In den heutigen Patchnotizen gibt es eine vollständige Liste aller Neuerungen in Dead Cells: The End is Near.

Das neue (und letzte) Video, das das Update im Detail vorstellt:

Dead Cells-Fans auf mobilen Plattformen können sich zudem auf die Veröffentlichung von Update 34 „Clean Cut“ und Update 35 freuen, die später im Jahr erscheinen.

„Ich bin 2014 zu Motion Twin gekommen und habe vom ersten Tag an in verschiedenen Formen an Dead Cells gearbeitet“, sagt Steve Filby, CEO von Evil Empire. „Ich hätte nie geglaubt, dass ich zehn Jahre später einen Abschiedsartikel schreiben würde… Als wir das Spiel auf den Markt brachten, war ich mir nicht einmal sicher, ob die Leute es mögen würden. Von Motion Twin bis Evil Empire war es ein Privileg und ein Vergnügen, zum Spiel beizutragen, mit der Community zu arbeiten und neue Teamkollegen in das Abenteuer einzubinden. Bis dann, Dead Cells, ich glaube, ich starte noch einen Durchlauf, bevor ich gehe…“.

Während sich die Reise für Motion Twin und Evil Empire mit dem Spiel Dead Cells dem Ende zuneigt, sind beide Teams mit ihren eigenen brandneuen Titeln beschäftigt. Motion Twin taucht mit Windblown, einem schnellen Einzelspieler- und Koop-Titel, der noch in diesem Jahr im Early Access erscheint, wieder in die Welt der Rogue-Titel ein.

Mit bis zu zwei Freunden im Rücken rasen die Spieler über verschiedene schwimmende Inseln und rüsten sich mit einzigartigen Waffensynergien, Dutzenden von Fähigkeiten und Trinkets und vielem mehr auf – bis ihr Build wirklich übermächtig und bereit ist, die furchterregenden Sentinels zu vernichten.

In der Zwischenzeit hat Evil Empire außerdem kürzlich The Rogue Prince of Persia, auf den Markt gebracht, ein Roguelike, das im Universum des legendären Action-Platformer-Franchise angesiedelt ist. The Rogue Prince of Persia ist ab sofort im Early Access verfügbar und bietet flüssige Kämpfe und seidenweiche Jump’n’Run-Action in dieser reizvollen Indie-Version eines absoluten Spieleklassikers.

Dead Cells Update 35 The End is Near ist ab sofort für PC, PlayStation, Xbox, und Nintendo Switch erhältlich.