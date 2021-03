Dead Cells: Über 5 Millionen Einheiten verkauft

Autor:, in / Dead Cells

Dead Cells kam 2018 auf den Markt, also vor fast drei Jahren, aber es hat es irgendwie geschafft, seither im Zeitgeist zu bleiben. Dank ständiger großer und kleiner Updates von Motion Twin und Evil Empire hat es Dead Cells nicht nur geschafft, eine solide Spielerbasis zu behalten, sondern sogar ein beständiges Wachstum seit seiner Veröffentlichung zu verzeichnen. Das hat natürlich zu beeindruckenden Verkaufszahlen für den Roguelike-Action-Titel geführt, und jetzt hat er einen weiteren Verkaufsmarkstein erreicht.

Motion Twin und Evil Empire haben bestätigt, dass Dead Cells nun über 5 Millionen Einheiten zum Start verkauft hat. Dies ist ein gr0ßer Anstieg gegenüber den 3,5 Millionen Verkäufen, die im Dezember 2020 gemeldet wurden. Der plötzliche Verkaufsanstieg wird auf den mobilen Launch des Spiels in China zurückgeführt, von dem allein schon 1 Million Einheiten verkauft wurden. In der Zwischenzeit wird der DLC „The Bad Seed“, der ursprünglich im letzten Jahr veröffentlicht wurde, auch bald für das Spiel auf iOS und Android erscheinen, so dass die Spieler für eine Weile mit neuen Inhalten beschäftigt sein sollten.

Dead Cells ist erhältlich für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS und Android. Das Spiel ist im Xbox Game Pass verfügbar.