Dead Island 2: Drei Jahre der Zombokalypse

Deep Silver und Dambuster Studios feiern heute einen wichtigen Meilenstein für die Dead Island-Reihe, denn Dead Island 2 feiert sein dreijähriges Jubiläum. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, hat das Team einige saftige Aktionen vorbereitet:

Dambuster Studios hat sich mit Brigada Games und Devolver Digital zusammengetan, um ein kostenloses Update für „Quarantine Zone“ auf Steam zu veröffentlichen, das ganz im Zeichen von Dead Island 2 steht.

Das Update bringt ein Stück HELL-A in die „Quarantine Zone“ und ermöglicht es den Spielern, einzigartige Missionen im Namen der bei den Fans beliebten Dead Island 2-Überlebenden zu erleben und zu bestreiten, darunter Amanda Styles, Burt Michaels, Curtis Sinclair, Rikki Rex und Roxanne Kwon.

Das Dead Island Serien-Bundle (bisher exklusiv auf Steam erhältlich) erscheint erstmals auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 und bietet langjährigen Fans den perfekten Anlass, die gesamte Serie in einem Rutsch noch einmal zu erleben – und Neulingen die Möglichkeit, zum ersten Mal direkt in die Zompocalypse einzutauchen, und zwar auf der Plattform ihrer Wahl.

Fans können sich zudem an einem brandneuen Artwork von Roberto Ricci erfreuen, das neben einer neuen Jubiläums-Infografik präsentiert wird, welche die beeindruckend blutigen Zahlen und Gewohnheiten ihrer Reise durch HELL-A zeigt.

In den blutgetränkten Straßen von HELL-A hat Dead Island 2 Fans auf der ganzen Welt ein deftiges, knochenbrechendes Zombie-Gemetzel beschert. Die Jubiläumsfeierlichkeiten sind ein Dankeschön an die leidenschaftliche Community, die die Insel seit dem Start am Leben erhalten hat … und eine Erinnerung daran, dass die Zompokalypse noch lange nicht vorbei ist, denn die Untoten sind noch ganz schön aktiv.

Dead Island 2 ist für Xbox- und PlayStation-Systeme sowie für Steam, Epic und Mac erhältlich.