Dead Island 2: Grafikvergleich zwischen Xbox Series X|S, PS5 und PC

Schaut euch einen blutigen Grafikvergleich von Dead Island 2 für die Plattformen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC an.

Ein besonders blutiger Trip nach Los Angeles steht Gamern mit der Veröffentlichung von Dead Island 2 in dieser Woche ins Haus.

Die Berichterstattung ist mittlerweile in vollem Gange, so hat auch XboxDynasty einen Testbericht zum Zombie-Spektakel abgeliefert, den ihr hier lesen könnt.

Wie es um die technische Seite, insbesondere auf den Microsoft-Konsolen Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X und Xbox Series S bestellt ist, hat ElAnalistaDeBits dokumentiert.

Laut seiner Analyse gibt es auf allen Xbox-Konsolen nur einen Grafikmodus bei den folgenden Auflösungen und Bildraten:

Xbox One: 900p/30fps

Xbox One X: 1440p/30fps

Xbox Series S: 1080p/60fps

Xbox Series X: 1800p/60fps

Gegenüber der vorherigen Generation gibt es auf Xbox Series X und Xbox Series S zusätzliche Beleuchtung, Vegetationsanimation, Ambient Occlusion, Draw Distance und einige Post-Processing-Effekte. Die Ladezeiten sind hier auch zehnmal schneller.

Der Version für Xbox Series S fehlt es gegenüber der Xbox Series X an dynamischen Schatten aus Lichtquellen, und auch die Auflösung der Texturen ist geringer.

Trotz der offensichtlichen Abstriche wird das visuelle Niveau auf Xbox One S|X als hervorragend bezeichnet.

Dead Island 2 verzichtet gänzlich auf Raytracing und einen Tag/Nacht-Zyklus, wodurch eine globale Beleuchtung ermöglicht wurde. Sie kommt in Innenbereichen besonders zur Geltung.

Weniger überzeugend in allen Xbox-Versionen sind die Reflexionen, die sich durch niedrig aufgelöste Cubemaps bemerkbar machen. Auf Xbox One sind zudem leichte Einbrüche bei der Framerate in größeren Spielgebieten aufgetaucht.

Laut der Analyse ist Dead Island 2 aber das am besten optimierte Spiel mit Unreal Engine 4.

In einem zweiten Vergleichsvideo wurde Dead Island 2 zusätzlich auf den Plattformen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC gegenübergestellt: