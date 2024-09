Dead Island 2: Neighborhood Watch Trailer voller Zombies

Autor:, in / Dead Island 2

All-inclusive Urlaub in HELL-A: Die Ultimate Edition von Dead Island 2 erscheint am 22. Oktober. Und neuer Trailer für Neighborhood Watch veröffentlicht.

PLAION und Dambuster Studios geben bekannt, dass die Dead Island 2: Ultimate Edition am 22. Oktober (Amazon) erscheinen wird.

Neben dem kompletten Dead Island 2-Hauptspiel erhalten die Spieler auch die beiden Story-Erweiterungen – Haus und SoLA – sowie eine Fülle an stylishen kosmetischen Items und tödlichen Waffen, darunter das brandneue Kingdom Come: Deliverance II Waffenpaket für einen Hauch von Ritter-Action und außerdem Folgendes:

Memories of Banoi Pack

Golden Weapons Pack

Pulp Weapons Pack

Red’s Demise Pack

Alle sechs Premium-Skin-Pakete der Slayer

Und das ist noch nicht alles: Mit dem kommenden Patch 6 – der für alle Besitzer des Spiels kostenlos sein wird – tritt die Neighborhood Watch ihren Dienst an. Dieser kooperative Horden-Modus wurde vom in Hamburg ansässigen Studio Fishlabs in Zusammenarbeit mit den Dambuster Studios entwickelt.

Als Mitglieder der Bobcats, einem Trio von College-Überlebenden, müssen die Spieler ihr Verbindungshaus in den Venice Canals gegen unerbittliche Wellen von Zombies verteidigen und dabei neue Fähigkeiten, Waffen und, zum ersten Mal in der Reihe, fiese Fallen einsetzen.

Der brandneue Trailer zu Neighborhood Watch kann hier angesehen werden: