Dambuster Studios hat bekannt gegeben, dass man den Original-Trailer von Yager nie als Inspiration verwendet hat.

Dambuster Studios sprach in einem kürzlich geführten Interview mit GamesIndustry über die Entwicklung von Dead Island 2 und gab dabei auch zu verstehen, dass man nie versucht habe, die Entwicklung von Yager nachzuahmen.

„Es ist interessant, auf den Yager-Trailer zurückzublicken, den alle so mögen“, sagte Stenton. „Und ehrlich gesagt, gibt es einige Ähnlichkeiten zwischen dem Ton dieses Trailers und unserer eigenen Version von Dead Island 2. Aber wir haben das nie als Inspiration genutzt. Wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt: ‚Oh, dieser Trailer gefällt uns sehr gut, also werden wir den Geist dieses Trailers übernehmen‘. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen dem, was wir machen, und dem, was Yager damals gemacht hat.“