Dead Island 2: Showcase angekündigt

Freut euch auf Action, Gore und exklusives Gameplay! Der in der Verschiebungsmeldung angekündigte Dead Island 2 Showcase wird am 6. Dezember um 21:00 Uhr stattfinden.

Ein spannendes, cinematisches Live-Action-Pulp-Abenteuer soll euch die verlängerte Wartezeit versüßen. Unter dem Titel „Another Day in HELL.A.“ werdet ihr drei Überlebende bei ihrer Suche nach einem sicheren Ort im zombieverseuchten L.A. begleiten. Beim Erkunden der scheinbar verlassenen Villa eines lokalen Videospiel- und Filmproduzenten in den Hollywood Hills muss die Gruppe feststellen, dass es in der Stadt keine sicheren Plätze gibt.

Der Stream wird auf Twitch und YouTube übertragen. Wir werden euch natürlich pünktlich noch einmal daran erinnern.

Der Erscheinungstermin von Dead Island 2 ist für den 28. April 2023 geplant, wenn das Spiel nicht wieder verschoben wird.