Dead Island 2: Skill Deck System erlaubt Wechsel von Fähigkeiten in der Luft

Creative Director James Worrall und Lead Narrative Designer Khan von Dambuster Studios haben sich einer ganzen Reihe von Fragen zu Dead Island 2 gestellt.

Gegenüber Game Informer gaben sie auch Antworten zum Skill Deck System des Action-Rollenspiels mit den Zombies.

Das System verspricht den Entwicklern zufolge jede Menge Spaß zu machen. Besonders dann, wenn man seine Fähigkeiten mitten im Spiel ändern kann. Etwa in der Luft.

So sagte Khan: „Das künstlerische Design ist fantastisch und es macht Spaß, es anzuschauen und all das, aber es macht einfach Spaß, mit ihm zu spielen. Man kann mitten in der Luft die Fähigkeiten wechseln. Man kann abheben, eine Fähigkeit wechseln und mit einem anderen Loadout landen, das ist einfach unglaublich.“