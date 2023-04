Autor:, in / Dead Island 2

In einem beeindruckenden Video wurde festgehalten, wie sich die Grafik von Dead Island 2 im Vergleich zur Realität schlägt.

In einem neuen Video gibt es jetzt einen Grafikvergleich der besonderen Art: Spiel vs. Realität. Dabei werden die verschiedensten Schauplätze von Dead Island 2 unter die Lupe genommen und mit dem Original in Los Angeles verglichen.

Das beeindruckende Video könnt ihr euch hier anschauen:

Wer von euch spielt auch schon fleißig Dead Island 2 und welche Wertung würde es von euch bekommen?