Dead Island 2: Ultimate Edition und Update eingetroffen

Freut euch Slayer! Das Warten hat ein Ende, denn ab sofort ist die Dead Island 2 Ultimate Edition mit dem absoluten VIP-Erlebnis von HELL-A erhältlich.

Sowohl für erfahrene Slayer als auch für Serienneulinge ist dies die ultimative Eintrittskarte in HELL-A. Die Dead Island 2 Ultimate Edition enthält das Hauptspiel, HAUS und SoLA (die abgedrehten Story-Erweiterungen von Dead Island 2) sowie eine Vielzahl stylischer Outfits und tödlicher Waffen, darunter:

• Golden Weapons Pack

• Memories of Banoi Pack

• Kingdom Come: Deliverance II Weapon Pack

• Pulp Weapons Pack

• Red’s Demise Katana

• Alle sechs Slayers’ Premium Skin Packs

Für erfahrene Slayer, die bereits die Gold Edition besitzen, wird das Spiel automatisch und kostenlos auf die Ultimate Edition aktualisiert, zusammen mit allen Inhalten.

Es gibt zudem eine weitere wichtige Neuerung für alle Spieler von Dead Island 2: Patch 6, ein großes, kostenloses Update, das zwei brandneue Spielmodi und verschiedene Fixes enthalten wird.

Der erste neue Modus ist Neighborhood Watch, entwickelt von Fishlabs in Zusammenarbeit mit Dambuster Studios. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Bobcats – ein Trio von College-Studenten, die ihr Verbindungshaus in den Venice Canals gegen unerbittliche Wellen von Zombies verteidigen und dabei neue Fähigkeiten, Waffen und Fallen einsetzen (eine Premiere in der Serie).

Der zweite Spielmodus ist das heiß ersehnte New Game Plus, in dem erfahrene Slayer wieder in den Story-Modus eintauchen können, um neue Beute, Gegner, ein höheres Level-Cap und vieles mehr zu erhalten.

Besitzer des Basisspiels können das Kingdom Come: Deliverance II Weapon Pack direkt erwerben, mit dem sich die Spieler mit Zizkas Streitkolben und Sir Radzigs Schwert durch die Zombiemassen hacken können.

Slayer, die bereits die Gold Edition besitzen, erhalten beim Upgrade auf die Ultimate Edition automatisch das neue Waffenpaket. PlayStation-Besitzer müssen die Inhalte zunächst im Store anfordern, bevor sie im Spiel verfügbar sind.

Und für alle, die Dead Island 2 noch nicht ausprobiert haben – in den digitalen Xbox und PlayStation Stores wird es eine spielbare Testversion geben, mit denen man eine begrenzte Session des Spiels (sowohl Singleplayer als auch Koop) spielen kann, wobei der Spielstand nach dem Kauf in die Vollversion übertragen wird.