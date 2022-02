Dead Island 2: Veröffentlichung bis Ende März 2023 möglich

Die Embracer Group sprach als Mutterkonzern von Deep Silver/Koch Media auf seiner Gewinnpräsentation für das dritte Quartal 2021/2022 über den Zustand von Dead Island 2.

Die Ankündigung des Nachfolgers zu Dead Island liegt mittlerweile acht Jahre zurück.

Durch einen Bericht des Insiders Tom Henderson rückte das Spiel in den letzten Tagen wieder in den Fokus der Medien, was Embracer dazu veranlasste, dies zu kommentieren.

Demnach sagte der Gastgeber einer Frage und Antwort-Runde über Dead Island 2:

„Es ist ganz klar [noch am Leben], und ich erwarte zumindest die Veröffentlichung in diesem Geschäftsjahr, oder pardon, im nächsten Geschäftsjahr, sollte ich sagen. Ist das vernünftig und was können wir von einem Titel erwarten, der sich seit etwa 10 Jahren in Entwicklung befindet?“

Lars Wingefors, CEO von Embracer, wich einer Antwort eher aus. Wohl des Wissens, dass Dead Island 2 zunächst erneut angekündigt werden müsse.

„Ich kann nicht über Dead Island 2 sprechen, weil es nicht als solches vom Publisher angekündigt wurde. Aber wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir einen unangekündigten AAA-Titel haben… von dem man denkt, dass es Dead Island 2 ist, also ist es schwer für mich, das weiter zu kommentieren.“

Eine Veröffentlichung von Dead Island 2 scheint demnach bis Ende März 2023 wahrscheinlich.