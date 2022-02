Dead Island 2: Zombiespiel könnte dieses Jahr erscheinen

Die offizielle Ankündigung des Zombie-Titels Dead Island 2 liegt mittlerweile ganze acht Jahre zurück. Durch diverse Komplikationen und Entwickler-Wechsel wurde die Entwicklung immer wieder zurückgeworfen und zwischenzeitlich machten sogar Gerüchte um eine Einstellung die Runde.

Wie nun der gut vernetzte Insider Tom Henderson in einem Video behauptet, könnte die Veröffentlichung des sich bei Dambuster Studios in Entwicklung befindlichen Titels noch dieses Jahr stattfinden. Diese Information habe er von Leuten erhalten, welche der Entwicklung nahestehen:

„Laut allen, mit denen ich gesprochen habe … ist das Spiel in einem anständigen Zustand und es könnte ziemlich bald mit einer Art Gameplay-Trailer angekündigt werden.“

Auch zur Handlung von Dead Island 2 hat Henderson ein paar neue Informationen parat:

„Du bist in einem Flugzeug und es gibt einen Zombie-Ausbruch. Schließlich stürzt das Flugzeug in Hollywood ab, du überlebst und es ist dann deine Aufgabe, am Boden zu überleben.“