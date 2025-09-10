Dead Island 3: Fortsetzung offiziell bestätigt

Dead Island-Reihe erreicht den Meilenstein von 20 Millionen Spielern – Dead Island 3 in der Mache!

Deep Silver und Dambuster Studios feiern einen bedeutenden Meilenstein für die Dead Island-Reihe.

Vierzehn Jahre nachdem Spieler zum ersten Mal den blutgetränkten Strand von Banoi betreten haben, konnte Dead Island 2 nun weltweit über 20 Millionen Slayer für sich gewinnen, die in dem sonnenverwöhnten Chaos von Hell-A für Verwüstung sorgen.

Seit ihrem blutigen Debüt im Jahr 2011 hat sich die Dead Island-Reihe einen Namen als kompromisslos blutige Zombie-Schlachtplatte mit intensiven Nahkämpfen und schwarzem Humor gemacht. Die Veröffentlichung von Dead Island 2 im April 2023 hat der Serie mit beispielloser Schnetzel-Technologie, brutaler Action und der unvergesslichen Kulisse von Los Angeles neues, untotes Leben eingehaucht.

Das ist jedoch noch lange nicht das Ende der Zombiekalypse.

Dambuster Studios haben heute bestätigt, dass das Team bereits intensiv am nächsten Kapitel der Dead Island-Saga arbeitet.

Details dazu sind noch streng geheim aber Fans können dennoch gerne mit der Vorfreude beginnen.

Dead Island 2 ist für Xbox- und PlayStation-Systeme sowie für Steam, Epic und Mac erhältlich.

  1. Ivan DraGOTT 20260 XP Nasenbohrer Level 1 | 10.09.2025 - 09:17 Uhr

    Gut, damit wird hoffentlich kein DLC mehr für Teil 2 kommen, bin es leid alle paar Male die Erfolge erneut zu jagen und dafür auch noch Geld auszugeben (ja ein 100% Profil zu betreiben geht ins Geld).

  4. Hey Iceman 814945 XP Xboxdynasty All Star Gold | 10.09.2025 - 10:57 Uhr

    War nur eine Frage der Zeit, der zweite Teil ist ja sehr Erfolgreich gewesen.

  6. RS85 83000 XP Untouchable Star 2 | 10.09.2025 - 11:14 Uhr

    Ja klasse Nachrichten👍Ich fande Dead Island 1 wie Dead Island 2 genial und freu mich das es mit einen 3ten. Teil weiter geht🔥auch wenn das noch dauert bis das Spiel erscheint🎮😁👌.

  7. Alarith 18650 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.09.2025 - 12:50 Uhr

    Finde ich Super. Aber hoffentlich wird es mehr wie Teil 1. Das finde ich viel besser.

  9. xXCickXx 104530 XP Elite User | 10.09.2025 - 13:30 Uhr

    Teil 1 nicht gespielt. Aber Teil 2 war spaßig, wenn auch nicht ganz die Klasse von Dyhing Light 1.
    Freu mich aber grundsätzlich auf eine Fortsetzung

