Dead Island 3: Fortsetzung offiziell bestätigt

Dead Island-Reihe erreicht den Meilenstein von 20 Millionen Spielern – Dead Island 3 in der Mache!

Deep Silver und Dambuster Studios feiern einen bedeutenden Meilenstein für die Dead Island-Reihe.

Vierzehn Jahre nachdem Spieler zum ersten Mal den blutgetränkten Strand von Banoi betreten haben, konnte Dead Island 2 nun weltweit über 20 Millionen Slayer für sich gewinnen, die in dem sonnenverwöhnten Chaos von Hell-A für Verwüstung sorgen.

Seit ihrem blutigen Debüt im Jahr 2011 hat sich die Dead Island-Reihe einen Namen als kompromisslos blutige Zombie-Schlachtplatte mit intensiven Nahkämpfen und schwarzem Humor gemacht. Die Veröffentlichung von Dead Island 2 im April 2023 hat der Serie mit beispielloser Schnetzel-Technologie, brutaler Action und der unvergesslichen Kulisse von Los Angeles neues, untotes Leben eingehaucht.

Das ist jedoch noch lange nicht das Ende der Zombiekalypse.

Dambuster Studios haben heute bestätigt, dass das Team bereits intensiv am nächsten Kapitel der Dead Island-Saga arbeitet.

Details dazu sind noch streng geheim aber Fans können dennoch gerne mit der Vorfreude beginnen.

Dead Island 2 ist für Xbox- und PlayStation-Systeme sowie für Steam, Epic und Mac erhältlich.