Dead Island 3: Release im Jahr 2028 geplant

Dead Island 3 ist in der Vorproduktion und soll laut dem Entwickler im Jahr 2028 erscheinen.

Aus einem Finanzbericht von Dambuster Studios sind Details zu Dead Island 3 enthalten. Offiziell wurde der nächste Teil der Reihe noch nicht angekündigt, doch das Team bestätigte im September dieses Jahres, dass man bereits „intensiv am nächsten Kapitel der Dead Island-Saga arbeitet“.

Laut dem vom Timur222 entdeckten Dokument ist die Veröffentlichung des Zombie-Survival-Spiels für das erste bzw. das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2028 geplant, was den Zeitraum Anfang April bis Ende September 2028 umfasst.

Aus dem Bericht geht ebenfalls hervor, dass Dambuster per März 2025 in Nottingham (UK) 194 Menschen beschäftigt, davon rund 180 in der Entwicklung.

Nach dem Release der Ultimate Edition von Dead Island 2 wurden alle Entwickler der Arbeit an Dead Island 3 zugewiesen. Das Spiel selbst befindet sich mit Features, Charakteren, Welt- und Storydesign in der Vorproduktion.