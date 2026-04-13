Dead or Alive 3: Exklusivität sollte SONY bewusst herausfordern

Dead or Alive 3 und 4 erschienen laut Ed Fries gezielt exklusiv auf Xbox, um Wettbewerb für Sony zu schaffen.

In der frühen Phase der ersten Xbox-Konsole kam es zu ungewöhnlichen strategischen Entscheidungen hinter den Kulissen. Ed Fries, ehemaliger Publishing-Chef bei Microsoft, hat nun erklärt, warum die Dead or Alive-Reihe zeitweise exklusiv auf Xbox-Systemen erschien.

Im Mittelpunkt steht dabei Tecmo, das mit Dead or Alive 3 und Dead or Alive 4 zwei zentrale Titel ausschließlich für Xbox veröffentlichte. Diese Entscheidung sei nicht allein aus wirtschaftlichen Gründen gefallen, sondern habe auch eine klare strategische Komponente verfolgt.

Laut Fries wollten die Verantwortlichen bewusst ein Zeichen setzen. Die Exklusivität sei genutzt worden, um Sony herauszufordern und für mehr Wettbewerb im Konsolenmarkt zu sorgen. Hintergrund war die Sorge, dass sich ohne starke Konkurrenz eine dominante Marktstellung entwickeln könnte.

In diesem Zusammenhang beschreibt Fries, dass ein möglicher Monopolstatus weitreichende Folgen haben kann. Ohne ernsthafte Mitbewerber bestehe die Gefahr, dass Marktmechanismen aus dem Gleichgewicht geraten und Entscheidungen einseitig getroffen werden.

Die Veröffentlichung von Dead or Alive 3 und Dead or Alive 4 auf Xbox lässt sich damit auch als Signal innerhalb der Branche verstehen. Entwickler und Publisher hätten laut Fries ein Interesse daran gehabt, mehrere starke Plattformen zu etablieren, um langfristig stabile Marktverhältnisse zu sichern.