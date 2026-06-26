Dead or Alive 6 Last Round: 29 Kämpfer, neue Kostüme und ein geheimer Neuzugang

Ab sofort können Spieler in Dead or Alive 6 Last Round erneut in den Ring steigen. Die überarbeitete Version des Fighting Games ist heute sowohl als Kaufversion als auch als Free-to-Play-Variante verfügbar und bringt zusätzliche Inhalte für Fans der Reihe mit.

Zum Start stehen insgesamt 29 spielbare Charaktere zur Auswahl. Darüber hinaus erhalten fünf beliebte Heldinnen der Serie komplett neue Kostüme, die das Erscheinungsbild des Kaders erweitern.

Zu den größten Neuerungen gehört der neue Fotomodus, mit dem Kämpfe und Charaktere aus unterschiedlichen Perspektiven in Szene gesetzt werden können. Ebenfalls neu ist das OBORO-Beleuchtungssystem, das bekannten Arenen und Schauplätzen einen überarbeiteten visuellen Look verleiht.

Doch damit nicht genug: Für den Sommer wurde bereits weiterer Nachschub angekündigt. Mit Minato soll ein komplett neuer Originalcharakter das Kämpferfeld erweitern. Weitere Informationen zu dem Neuzugang will das Entwicklerteam zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Die wichtigsten Neuerungen von Dead or Alive 6 Last Round

Ab sofort als Kaufversion und Free-to-Play verfügbar

29 spielbare Charaktere

Fünf neue Kostüme für beliebte DOA-Heldinnen

Neuer Fotomodus

Überarbeitetes OBORO-Lichtsystem für Arenen und Umgebungen

Neuer Charakter Minato folgt im Laufe des Sommers

Mit dem Launch von Dead or Alive 6 Last Round erhält die Prügelspielreihe eine weitere Auffrischung und erweitert ihr Angebot um zusätzliche Inhalte für langjährige Fans sowie neue Spieler.