Dead or Alive 6 Last Round: DLC-Infos zu neuen Kostümen und mehr folgen

Dead or Alive 6 Last Round erscheint 2026 – neue Kostüme, neue Kämpfer, neue Features!

Koei Tecmo und Team Ninja haben neue Details zu DEAD OR ALIVE 6 Last Round veröffentlicht – der endgültigen, technisch überarbeiteten Version des 2019 erschienenen Fighting Games.

Der Release ist für den 25. Juni 2026 geplant und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam). Parallel dazu wird eine kostenlose Core‑Fighters‑Edition veröffentlicht.

Neue Inhalte und Features im Überblick

Die Entwickler kündigen an, dass im Laufe des Jahres weitere Kostüme und zusätzliche Charaktere enthüllt werden. Last Round soll damit langfristig unterstützt werden.

Die Core‑Fighters‑Edition bietet zum Start Marie Rose, Honoka und NiCO als spielbare Kämpfer. Außerdem sind Fotomodus, Online‑Modi, DOA Quest und DOA Central vollständig nutzbar.

Optimiert für moderne Hardware

Last Round bringt zahlreiche technische Verbesserungen für aktuelle Konsolen:

Optimierte Performance

Verbesserte Darstellung

Vollständige Übernahme von DLC‑Kostümen, Premium‑Tickets und Savegames aus der ursprünglichen DOA6‑Version

Das Paket umfasst die 24 Original‑Charaktere plus fünf DLC‑Kämpfer: Nyotengu, Phase 4, Momiji, Rachel und Tamaki.

Neue Kostüme & Photo Mode

Beliebte Figuren wie Kasumi und Marie Rose erhalten fünf neue Outfits, inspiriert von Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge und Dead or Alive Xtreme Venus Vacation. Der neue Fotomodus erlaubt es, Kämpfer frei zu positionieren, Posen auszuwählen und Szenen aus jedem Winkel festzuhalten.

Weitere Informationen zu neuen Kostümen und Charakteren werden im Laufe des Jahres nach der Veröffentlichung von DEAD OR ALIVE 6 Last Round und DEAD OR ALIVE 6 Last Round Core Fighters bekannt gegeben.