Dead or Alive 6 Last Round: KOF-Crossover bringt Mai Shiranui und Kula Diamond als DLC

Für Dead or Alive 6 Last Round wurde ein neues Kollaborationsprojekt mit The King of Fighters XIV angekündigt, das zwei bekannte SNK-Charaktere als DLC-Kämpfer in das Roster des Prügelspiels integriert.
Mit dem Crossover stoßen Mai Shiranui und Kula Diamond als neue spielbare Charaktere hinzu und erweitern damit das bestehende Kämpferaufgebot um zwei ikonische Figuren aus der SNK-Fighting-Game-Reihe.
Begleitet wird die Zusammenarbeit von einer überarbeiteten Stage namens „LOST PARADISE (OBORO)“, die ebenfalls als Teil der Kollaboration in das Spiel integriert wird und neue visuelle Elemente sowie Kampfszenarien bietet.
Sowohl Dead or Alive 6 Last Round als auch Dead or Alive 6 Last Round Core Fighters sollen am 25. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC via Steam erscheinen.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nix für mich, ich passe.
Wird sich alles bestimmt gut verkaufen.
Ich bin ein einfacher Mann.
Ich sehe etwas mit Mai Shiranui oder einer anderen üppigen Dame und ich kaufe es. 🤣😂👍🏻
Ich finde ja irgendwie spannend DoA6 neu zu veröffentlichen und dann erstmal dick DLC anzukündigen als hätten sie es nicht vorher schon gnadenlos übertrieben 😄
Mai Shiranui is schon nett anzusehen 😅 deswegen brauch ik das spiel nit 😅 aber so ein arcade Automaten mit ihr auf der backside hätte was 😹✌🏻
Schöner Trailer , ansonsten passe ich