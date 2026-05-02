Dead or Alive 6 Last Round: KOF-Crossover bringt Mai Shiranui und Kula Diamond als DLC

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Dead or Alive 6 Last Round erweitert sich mit Crossover-Inhalten aus The King of Fighters XIV.

Für Dead or Alive 6 Last Round wurde ein neues Kollaborationsprojekt mit The King of Fighters XIV angekündigt, das zwei bekannte SNK-Charaktere als DLC-Kämpfer in das Roster des Prügelspiels integriert.

Mit dem Crossover stoßen Mai Shiranui und Kula Diamond als neue spielbare Charaktere hinzu und erweitern damit das bestehende Kämpferaufgebot um zwei ikonische Figuren aus der SNK-Fighting-Game-Reihe.

Begleitet wird die Zusammenarbeit von einer überarbeiteten Stage namens „LOST PARADISE (OBORO)“, die ebenfalls als Teil der Kollaboration in das Spiel integriert wird und neue visuelle Elemente sowie Kampfszenarien bietet.

Sowohl Dead or Alive 6 Last Round als auch Dead or Alive 6 Last Round Core Fighters sollen am 25. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC via Steam erscheinen.

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6 Kommentare Added

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  3. RumRoGERs 147825 XP Master-at-Arms Onyx | 02.05.2026 - 17:29 Uhr

    Ich bin ein einfacher Mann.

    Ich sehe etwas mit Mai Shiranui oder einer anderen üppigen Dame und ich kaufe es. 🤣😂👍🏻

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  4. Ash2X 333780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.05.2026 - 17:42 Uhr

    Ich finde ja irgendwie spannend DoA6 neu zu veröffentlichen und dann erstmal dick DLC anzukündigen als hätten sie es nicht vorher schon gnadenlos übertrieben 😄

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  5. Rotten 119985 XP Scorpio King Rang 4 | 02.05.2026 - 17:59 Uhr

    Mai Shiranui is schon nett anzusehen 😅 deswegen brauch ik das spiel nit 😅 aber so ein arcade Automaten mit ihr auf der backside hätte was 😹✌🏻

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