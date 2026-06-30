Dead or Alive 6 Last Round: Prügelspiel erreicht eine Million Verkäufe

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Image: KOEI TECMO EUROPE

Dead or Alive 6 Last Round und Dead or Alive 6 kommen gemeinsam auf über eine Million verkaufte Einheiten.

Schon kurz nach der Veröffentlichung musste Dead or Alive 6 Last Round scharfe Kritik seitens der Fans einstecken. Mangelnder Umfang, kaum Mehrwert gegenüber Dead or Alive 6, ausartender DLC-Politik sowie technische Mängel sorgten für Unmut.

Trotz alledem gibt es seitens Koei Tecmo jetzt gute Neuigkeiten zu verkünden. So konnte die Dead or Alive 6-Reihe, bestehend aus Dead or Alive 6 und der frisch veröffentlichten Neuauflage Dead or Alive 6 Last Round, weltweit über eine Million Verkäufe verzeichnen.

Für die Zukunft des Prügelspiels verspricht man regelmäßige Updates, Erweiterungen und neue Inhalte. Fans dürfen also gespannt sein.

Quelle
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10 Kommentare Added

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  1. Mihari 25065 XP Nasenbohrer Level 3 | 30.06.2026 - 07:27 Uhr

    Ich hatte mir auch überlegt DOA6 LR zu holen, aber genau wegen der ganzen DLCs und überteuerten Preise habe und werde ich nicht zuschlagen. Es ist wirklich schade, was aus der eigentlich guten Prügelspiel-Reihe inzwischen geworden ist. Die ganze Kritik ist leider wirklich berechtigt.

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  2. MeisterMichl 77150 XP Tastenakrobat Level 3 | 30.06.2026 - 07:42 Uhr

    Schade ,dachte die Kunden würden die Dlc strategie boykottieren aber der Name zieht leider noch.

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  4. Homunculus 310930 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.06.2026 - 08:12 Uhr

    Tjoar, sag ja.. wenn es noch genug gibt, die das unterstützen, wozu was ändern..

    Wegen all diesen Leuten haben wir doch die heutige Gaminglandachaft, weil nur wenige wirklich konsequent Nein sagen und verzichten.

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    • AnCaptain4u 278305 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.06.2026 - 10:49 Uhr
      Antwort auf Homunculus

      Naja. 1 Mio Käufe für zwei Spiele, davon wurde das erste im März 2019 veröffentlicht, sind keine besondere Leistung.
      Koei Tecmo hat bei ihren letzten Geschäftsbericht nicht mal mehr Zahlen zu dem Franchise genannt.

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  5. Katanameister 481580 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 30.06.2026 - 08:32 Uhr

    Wundert mich nicht, dass sich das Spiel verkäuft, die Spieler wollen nunmal attraktive Charaktere spieleb, wenn die Dlcs nicht wären hätte ich es mir auch geholt, aber dann wäre ich Teil des Problems.

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  6. Evilski 63900 XP Romper Stomper | 30.06.2026 - 09:00 Uhr

    Beide Versionen sind Abzocke wobei ich auch Besitzer der Originalversion bin.

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  8. AnCaptain4u 278305 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.06.2026 - 11:48 Uhr

    Das sind dann seit Februar 2026 (da wurden 900k Einheiten gemeldet) 100k Exemplare von DOA6 und DOA6LR dazugekommen.

    Dieses Franchise kann so viel mehr, ich hoffe inständig, dass man das mit DOA7 wieder zeigen wird!

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