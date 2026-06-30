Dead or Alive 6 Last Round: Prügelspiel erreicht eine Million Verkäufe

Schon kurz nach der Veröffentlichung musste Dead or Alive 6 Last Round scharfe Kritik seitens der Fans einstecken. Mangelnder Umfang, kaum Mehrwert gegenüber Dead or Alive 6, ausartender DLC-Politik sowie technische Mängel sorgten für Unmut.
Trotz alledem gibt es seitens Koei Tecmo jetzt gute Neuigkeiten zu verkünden. So konnte die Dead or Alive 6-Reihe, bestehend aus Dead or Alive 6 und der frisch veröffentlichten Neuauflage Dead or Alive 6 Last Round, weltweit über eine Million Verkäufe verzeichnen.
Für die Zukunft des Prügelspiels verspricht man regelmäßige Updates, Erweiterungen und neue Inhalte. Fans dürfen also gespannt sein.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hatte mir auch überlegt DOA6 LR zu holen, aber genau wegen der ganzen DLCs und überteuerten Preise habe und werde ich nicht zuschlagen. Es ist wirklich schade, was aus der eigentlich guten Prügelspiel-Reihe inzwischen geworden ist. Die ganze Kritik ist leider wirklich berechtigt.
Schade ,dachte die Kunden würden die Dlc strategie boykottieren aber der Name zieht leider noch.
Prügelspiele sind überhaupt nichts für mich
Tjoar, sag ja.. wenn es noch genug gibt, die das unterstützen, wozu was ändern..
Wegen all diesen Leuten haben wir doch die heutige Gaminglandachaft, weil nur wenige wirklich konsequent Nein sagen und verzichten.
Es ist echt frustrierend, da sieht man aber wie wenig Respekt die Unternehmen vor uns haben 😑.
Naja. 1 Mio Käufe für zwei Spiele, davon wurde das erste im März 2019 veröffentlicht, sind keine besondere Leistung.
Koei Tecmo hat bei ihren letzten Geschäftsbericht nicht mal mehr Zahlen zu dem Franchise genannt.
Wundert mich nicht, dass sich das Spiel verkäuft, die Spieler wollen nunmal attraktive Charaktere spieleb, wenn die Dlcs nicht wären hätte ich es mir auch geholt, aber dann wäre ich Teil des Problems.
Beide Versionen sind Abzocke wobei ich auch Besitzer der Originalversion bin.
Ich kaufs mir nicht…
Das sind dann seit Februar 2026 (da wurden 900k Einheiten gemeldet) 100k Exemplare von DOA6 und DOA6LR dazugekommen.
Dieses Franchise kann so viel mehr, ich hoffe inständig, dass man das mit DOA7 wieder zeigen wird!