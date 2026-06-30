Dead or Alive 6 Last Round: Prügelspiel erreicht eine Million Verkäufe

Dead or Alive 6 Last Round und Dead or Alive 6 kommen gemeinsam auf über eine Million verkaufte Einheiten.

Schon kurz nach der Veröffentlichung musste Dead or Alive 6 Last Round scharfe Kritik seitens der Fans einstecken. Mangelnder Umfang, kaum Mehrwert gegenüber Dead or Alive 6, ausartender DLC-Politik sowie technische Mängel sorgten für Unmut.

Trotz alledem gibt es seitens Koei Tecmo jetzt gute Neuigkeiten zu verkünden. So konnte die Dead or Alive 6-Reihe, bestehend aus Dead or Alive 6 und der frisch veröffentlichten Neuauflage Dead or Alive 6 Last Round, weltweit über eine Million Verkäufe verzeichnen.

Für die Zukunft des Prügelspiels verspricht man regelmäßige Updates, Erweiterungen und neue Inhalte. Fans dürfen also gespannt sein.