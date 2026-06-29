Dead or Alive 6 Last Round: Sorgt mit DLC-Politik und wenig Neues für heftige Kritik auf Steam

Dead or Alive 6: Last Round steht auf Steam massiv in der Kritik, nachdem rund 79 Prozent der Nutzerbewertungen negativ ausgefallen sind. Viele Spieler werfen Koei Tecmo vor, den Titel nahezu unverändert erneut veröffentlicht zu haben.
Im Mittelpunkt der Kritik steht der geringe Umfang an Neuerungen. Nach Ansicht vieler Nutzer bietet die Neuveröffentlichung kaum zusätzliche Inhalte gegenüber der Version von 2019. Gleichzeitig wurden rund 440 DLC-Pakete erneut verfügbar gemacht. Wer sämtliche Zusatzinhalte erwerben möchte, müsste nach aktuellen Berechnungen mehr als 1.700 US-Dollar ausgeben.
Für weiteren Unmut sorgt die Entscheidung, die ursprüngliche PC-Version von Dead or Alive 6 von Steam zu entfernen. Besitzer der bisherigen Version erhalten zudem keine Upgrade-Möglichkeit auf Last Round, obwohl es sich im Kern um denselben Titel handelt.
Auch technisch sehen viele Spieler Nachholbedarf. Die Community kritisiert das weiterhin fehlende Rollback-Netcode, das für stabile Online-Kämpfe als Standard moderner Fighting Games gilt. Zudem fehlt eine Crossplay-Funktion, sodass Spieler verschiedener Plattformen nicht gemeinsam antreten können.
Die Kombination aus geringem Mehrwert, fehlenden Komfortfunktionen und der umfangreichen DLC-Strategie sorgt derzeit für einen äußerst negativen Start der Neuveröffentlichung auf Steam.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zu recht, das ist nur ein schneller und grotesker cash grab. Die sollen sich mal Mühe geben und einen neuen Teil rausbringen. Und ein neues DoA Beach Volleyballl wäre auch mal wieder fällig❤️
DOA7 wurde bereits offiziell mit nem Teaser angekündigt
Ich sehe bisher auch kaum Unterschiede zur ursprünglichen Version von Teil 6.
Meine Kritik liegt hauptsächlich bei den Fehlern die aktuell auftreten (massive Treppchenbildung und Bildfehler im Ladebildschirm).
Ich hatte mir mal im Sale eine Version von DOA6 mit allen Chars geholt. Alle Chars und die dazugehörigen Kostüme wurden kostenfrei auf DOA6 Last Round übertragen.
Übrigens ergibt sich die hohe Anzahl an Kostüm-DLC daraus, dass man die auch alle einzeln erwerben kann. Bei 29 Kämpfern und bei über 6(?) Season-Packete kann die Zahl sehr schnell hoch gehen.
Die Kritik ist auf jeden Fall berechtigt, denn leider wurde das Franchise regelrecht an die Wand gefahren durch die DLC-Politik usw. Das ging ja vor Allem nach dem Ausscheiden vom Erfinder Itagaki los.
Ich hoffe Sie können sich mit DOA7 auf die alten Zeiten zurückbesinnen. Wobei ich nicht davon ausgehen werde.
3D-Prügler leben von zusätzlichen Kämpfern hinter einer Paywall.
Was das ganze bei DOA so absurd macht, sind die etlichen zusätzlichen Kostüme.
DOA wird auch seit über 10 Jahren nur noch Unterirdisch gehandelt
Dabei mochte ich DOA3 SOO Sehr 😑
Das Spiel ist gar nix für mich…
Dead or Alive habe ich auf der 360 geliebt. Um Teil machte ich schon damals einen großen Bogen
Ich hab die Delux Variante der normalen Version und die wurde aus meiner Bibliothek entfernt, bzw er zeigt jetzt last round an.