Dead or Alive 6 Last Round: Sorgt mit DLC-Politik und wenig Neues für heftige Kritik auf Steam

Dead or Alive 6: Last Round wird auf Steam scharf kritisiert. Spieler bemängeln den Umfang, fehlende Upgrades und die Rückkehr hunderter DLCs.

Dead or Alive 6: Last Round steht auf Steam massiv in der Kritik, nachdem rund 79 Prozent der Nutzerbewertungen negativ ausgefallen sind. Viele Spieler werfen Koei Tecmo vor, den Titel nahezu unverändert erneut veröffentlicht zu haben.

Im Mittelpunkt der Kritik steht der geringe Umfang an Neuerungen. Nach Ansicht vieler Nutzer bietet die Neuveröffentlichung kaum zusätzliche Inhalte gegenüber der Version von 2019. Gleichzeitig wurden rund 440 DLC-Pakete erneut verfügbar gemacht. Wer sämtliche Zusatzinhalte erwerben möchte, müsste nach aktuellen Berechnungen mehr als 1.700 US-Dollar ausgeben.

Für weiteren Unmut sorgt die Entscheidung, die ursprüngliche PC-Version von Dead or Alive 6 von Steam zu entfernen. Besitzer der bisherigen Version erhalten zudem keine Upgrade-Möglichkeit auf Last Round, obwohl es sich im Kern um denselben Titel handelt.

Auch technisch sehen viele Spieler Nachholbedarf. Die Community kritisiert das weiterhin fehlende Rollback-Netcode, das für stabile Online-Kämpfe als Standard moderner Fighting Games gilt. Zudem fehlt eine Crossplay-Funktion, sodass Spieler verschiedener Plattformen nicht gemeinsam antreten können.

Die Kombination aus geringem Mehrwert, fehlenden Komfortfunktionen und der umfangreichen DLC-Strategie sorgt derzeit für einen äußerst negativen Start der Neuveröffentlichung auf Steam.