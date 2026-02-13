Dead or Alive 6 Last Round: Ultimative Fassung bringt intensive Kämpfe und Free‑to‑Play‑Modell

Zum 30‑jährigen Jubiläum der Reihe legt Koei Tecmo nach: Dead or Alive 6 Last Round wurde offiziell angekündigt und erscheint am 25. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.
Die neue Version versteht sich als definitive Edition des ursprünglichen DOA6 aus dem Jahr 2019 und bringt alle bisherigen Verbesserungen, Inhalte und Optimierungen in einer modernen Fassung zusammen.
Besonders interessant: Last Round erscheint gleichzeitig als Standard‑Version und als Free‑to‑Play‑Edition, sodass Spieler sofort einsteigen können – egal, ob sie die Vollversion kaufen oder erst einmal reinschnuppern wollen.
Koei Tecmo verspricht noch intensivere Kämpfe, überarbeitete Präsentation und die Rückkehr der schnellen, spektakulären DOA‑Action, für die die Serie seit 1996 bekannt ist.
Mit Dead or Alive 6 Last Round setzt die Reihe ihren Jubiläumskurs fort – und liefert Fans wie Neueinsteigern einen modernen Einstiegspunkt in die Welt der stylischen Arena‑Fights.
Koei Tecmo hat dazu offiziell bestätigt, dass ein neues Dead or Alive‑Projekt in Produktion ist. Der kurze Teaser-Trailer markiert den Startschuss für die Rückkehr einer der bekanntesten Fighting‑Game‑Serien überhaupt – und das pünktlich zum 30‑jährigen Jubiläum.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie alle DLCs/ Kostüme in die last round Version packen, da wird man bestimmt nochmals extra zur Kasse geboten.
Denke ich auch, die Version kostet bestimmt ka 300 Euro oder mehr 🤔.
Ich hab das Game, alle Charas und viele (natürlich nicht alle) Outfits in nem sale ergattert und das war trotzdem schon teuer.
Ich denke auch das einiges nicht in die Fassung kommt finde es eh übelst unübersichtlich wenn man da wirklich alles will muss man erstmal ein Bachelor in Microsoft Store machen 😂😂😂
Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, nur melken lasse ich mich nicht.
Anschauen kann man sich das ja dann mal
Einen neuen Teil würde ich feiern aber dann bitte mehr in Richtung DoA 3.
Gibt doch schon bereits eine F2P-Version von Teil 6. Wird dann wohl nur einen neuen Namen bekommen.
Ich würde ja drauf hoffen, dass meine Deluxe Version in die Last Round Version umgewandelt wird aber ich denke Koei Tecmo wird das nicht so handhaben.
Okay! Da wäre meine Hoffnung dahin. Also warte ich bis zu einem Sale