Dead or Alive 6 Last Round: Ultimative Fassung bringt intensive Kämpfe und Free‑to‑Play‑Modell

Die ultimative Fassung von Dead or Alive 6 (DOA6) kommt zurück: Last Round bringt intensivere Kämpfe und ein Free‑to‑Play‑Modell!

Zum 30‑jährigen Jubiläum der Reihe legt Koei Tecmo nach: Dead or Alive 6 Last Round wurde offiziell angekündigt und erscheint am 25. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Die neue Version versteht sich als definitive Edition des ursprünglichen DOA6 aus dem Jahr 2019 und bringt alle bisherigen Verbesserungen, Inhalte und Optimierungen in einer modernen Fassung zusammen.

Besonders interessant: Last Round erscheint gleichzeitig als Standard‑Version und als Free‑to‑Play‑Edition, sodass Spieler sofort einsteigen können – egal, ob sie die Vollversion kaufen oder erst einmal reinschnuppern wollen.

Koei Tecmo verspricht noch intensivere Kämpfe, überarbeitete Präsentation und die Rückkehr der schnellen, spektakulären DOA‑Action, für die die Serie seit 1996 bekannt ist.

Mit Dead or Alive 6 Last Round setzt die Reihe ihren Jubiläumskurs fort – und liefert Fans wie Neueinsteigern einen modernen Einstiegspunkt in die Welt der stylischen Arena‑Fights.

Koei Tecmo hat dazu offiziell bestätigt, dass ein neues Dead or Alive‑Projekt in Produktion ist. Der kurze Teaser-Trailer markiert den Startschuss für die Rückkehr einer der bekanntesten Fighting‑Game‑Serien überhaupt – und das pünktlich zum 30‑jährigen Jubiläum.