Dead or Alive New Project: Teaser bestätigt neues Projekt zum 30‑jährigen Jubiläum

Zum 30. Geburtstag der Kultreihe startet die Produktion eines neuen Dead or Alive‑Spiels – das Comeback der Fighting‑Legende beginnt.

Koei Tecmo hat offiziell bestätigt, dass ein neues Dead or Alive-Projekt in Produktion ist.

Der kurze Teaser-Trailer markiert den Startschuss für die Rückkehr einer der bekanntesten Fighting‑Game‑Serien überhaupt – und das pünktlich zum 30‑jährigen Jubiläum.

Die Reihe begann 1996 und entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil der Fighting‑Game‑Community. Der neue Titel soll nun den nächsten Schritt einläuten, auch wenn konkrete Details zu Gameplay, Plattformen oder Release noch nicht genannt wurden.