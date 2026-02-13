Dead or Alive New Project: Teaser bestätigt neues Projekt zum 30‑jährigen Jubiläum

Zum 30. Geburtstag der Kultreihe startet die Produktion eines neuen Dead or Alive‑Spiels – das Comeback der Fighting‑Legende beginnt.

Koei Tecmo hat offiziell bestätigt, dass ein neues Dead or Alive-Projekt in Produktion ist.

Der kurze Teaser-Trailer markiert den Startschuss für die Rückkehr einer der bekanntesten Fighting‑Game‑Serien überhaupt – und das pünktlich zum 30‑jährigen Jubiläum.

Die Reihe begann 1996 und entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil der Fighting‑Game‑Community. Der neue Titel soll nun den nächsten Schritt einläuten, auch wenn konkrete Details zu Gameplay, Plattformen oder Release noch nicht genannt wurden.

  1. Hattori Hanzo 33420 XP Bobby Car Geisterfahrer | 13.02.2026 - 06:57 Uhr

    Ich deponiere mal 2500 € extra auf meinem Sparkonto, damit ich mir zum game auch noch 1-2 DLC leisten kann.

    3
  2. Ralle89 83940 XP Untouchable Star 2 | 13.02.2026 - 07:23 Uhr

    😂 das nächste Fighter Spiel wo ich jeden Charakter einzeln kaufen muss oder 10.000 Kostüme Extra.

    1
  3. Katanameister 324540 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.02.2026 - 07:41 Uhr

    Cooles Spiel, nur hab ich keine Lust massenweise Geld in irgendwelche Dlcs zu investieren.

    0
  5. de Maja 324235 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.02.2026 - 07:49 Uhr

    Die Dinger werden auch immer größer, ist da ein realistisches Kämpfen noch möglich 😅
    Mir ist völlig entgangen das das schon der 7. Teil wird, mein letztes war DoA2😅 irgendwie hätte ich schon wieder Lust in die Welt einzutauchen aber absolut Null Bock hab ich auf die Kommerzialisierung von Team Ninja, das haben die echt übertrieben bei den letzten Teilen der Serie.

    0
  6. AnCaptain4u 253715 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.02.2026 - 08:00 Uhr

    Die DLC-Politik in den letzten beiden Teilen war so massiv, dass man die Fans eg schon längst verprellt hat. DoA tauchte in den letzten Finanzberichten nicht mal mehr auf, obwohl es bis heute eins der meistverkauften Franchises von Koei Tecmo ist.

    Ich hoffe Sie lernen draus, denn im Kern ist DoA eins der besten Fighting Games da draußen.

    1
  7. HakunaTraumata 117220 XP Scorpio King Rang 3 | 13.02.2026 - 08:02 Uhr

    Ist bei mir irgendwie immer hinten runtergefallen weil man doch eher tekken, mortel kombat und Street Fighter gespielt hat

    0
  8. FaMe 162105 XP First Star Bronze | 13.02.2026 - 08:36 Uhr

    Da sag ich nur: Sex sells 😂😂😂 gibt’s ja gar nicht. Dabei hat das die Marke gar nicht nötig. Ich würde mir wünschen, dass man diesmal nicht alle Kämpfer einzeln kaufen muss. Ansonsten warte ich bin ein paar Jahren ein komplettes Paket in Sale kommt.

    0

