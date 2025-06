Dead Reset: Sci-Fi-Horror im Kampf gegen den Tod

Autor:, in / Dead Reset

Wales Interactive, Dark Rift Horror & Media Cymru sind stolz, Dead Reset anzukündigen, einen interaktiven Sci-Fi-Horror, der im September für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, iOS und Android erscheint.

In Dead Reset, dem neuen Sci-Fi-Horrortitel von Wales Interactive und Dark Rift Horror, schlüpft ihr in die Rolle des Chirurgen Cole Mason, der gegen seinen Willen in eine albtraumhafte Unterwasseranlage verschleppt wird.

Dort erwartet ihn eine grausame Aufgabe: die Operation eines Patienten, in dem ein parasitärer Schrecken heranwächst. Doch jeder Versuch endet tödlich – und doch ist der Tod nur ein weiteres Kapitel in einem grausamen Kreislauf, der euch mit jeder Wiederholung neue Hinweise auf die Wahrheit liefert.

Dead Reset setzt auf eine Mischung aus filmreifem interaktivem Horror und moralisch herausfordernden Entscheidungen. Die Geschichte entwickelt sich abhängig von euren Handlungen weiter, wobei jede Entscheidung Konsequenzen nach sich zieht – bis hin zu vier möglichen Enden. Der Spieler steht dabei nicht nur unter physischem, sondern auch unter psychologischem Druck: Wem kann man trauen? Wer verfolgt eigene Ziele? Und was ist das wahre Wesen des Schreckens, dem man sich stellen muss?

Ein zentrales Element des Spiels ist die sogenannte Todesschleife – ein wiederkehrender Zyklus, der nicht nur für Spannung sorgt, sondern die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Der Tod ist kein Game Over, sondern ein Werkzeug, um der Wahrheit und dem Ausweg näher zu kommen.

Für Streamer bietet Dead Reset zudem einen eigenen Modus, in dem Zuschauer über Coles Entscheidungen mitbestimmen können. Dies verstärkt nicht nur die Interaktivität, sondern erlaubt auch ein gemeinsam erlebtes Horrorszenario, das je nach Verlauf in Wahnsinn oder Erlösung endet.