Dead Rising 2: Remake oder Remaster definitiv möglich

Am 19. September 2024 erschien Dead Rising Deluxe Remaster für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Der deutsche Markt ging allerdings wie schon beim 2006 veröffentlichten Original, zumindest vorerst, leer aus.

Dass Capcom ein mögliches Remake oder Remaster zum zweiten Teil der Zombie-Reihe durchaus in Betracht zieht, erklärte jetzt Dead Rising Deluxe Remaster Producer Kei Morimoto in einem Interview mit Inverse.

Ob das Vorhaben letztendlich realisiert werde, hänge aber vom Erfolg Dead Rising Deluxe Remaster sowie weiteren Faktoren ab:

„Ein Remake oder Remaster von Dead Rising 2 ist definitiv möglich“, so Morimoto. „Im Moment beobachten wir die Markttrends und wie sich Dead Rising Deluxe Remaster schlägt. Wenn wir in der Lage sind, einen geeigneten Zeitpunkt zu finden, an dem wir ein Remake oder Remaster von Dead Rising 2 verkaufen können, besteht die Möglichkeit, dass wir das Projekt in Betracht ziehen.“