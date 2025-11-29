Dead Rising 5: Neuer Serienableger mit Frank West in Hollywood – Gerücht

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Capcom seit mindestens 2023 aktiv an einem neuen Dead Rising arbeitet.

Dieses neue Dead Rising trägt intern den Codenamen Rec und soll erneut Frank West in den Mittelpunkt stellen. Dead Rising könnte damit erzählerisch an den ersten Teil anknüpfen und Spielern die Rückkehr zu einem der bekanntesten Helden der Reihe ermöglichen.

Obwohl die direkte Verbindung zum Original noch nicht offiziell bestätigt ist, spricht vieles dafür, dass Capcom die Geschichte von Frank West weiterführen möchte und damit die Grundlage für eine erzählerische Brücke zwischen Dead Rising Deluxe Remaster und einem neuen Kapitel schafft.

Inhaltlich verlagert das neue Dead Rising das Zombiechaos nach Hollywood.

Die Geschichte spielt in einem gigantischen abgeschotteten Filmstudio, das zum Zentrum eines neuen Ausbruchs wird.

Dort trifft Frank West auf einen exzentrischen und zunehmend wahnsinnigen Filmregisseur, der als Hauptantagonist fungiert und Überlebende und Gegner in makabere Filmprüfungen zwingt.

Typisch für Dead Rising sollen erneut Psychopathen auftreten, die als gefährliche Gegner und thematisch passende Charaktere dienen. Einer dieser Psychopathen ist der rechte Handlanger des Regisseurs, den Frank früh im Spiel rettet und der aufgrund einer an seinem Körper befestigten Bombe gezwungen ist, jede Szene zu dokumentieren, heißt es.

Das neue Dead Rising wird voraussichtlich für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC entwickelt und spricht sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler an, die über das Dead Rising Deluxe Remaster erstmals in die Reihe einsteigen.

Mit Dead Rising, Frank West und einem neuen Hollywood-Setting kombiniert Capcom vertraute Markenzeichen mit frischen Elementen, die das Spiel zu einem der spannendsten Zombieprojekte der kommenden Jahre machen könnten.

Ein neues Dead Rising? Was sagt ihr dazu?