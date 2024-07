Dead Rising Deluxe Remaster: Keine Veröffentlichung in Deutschland

Autor:, in / Dead Rising Deluxe Remaster

Aufgrund der Indizierung von Dead Rising wird es keine Veröffentlichung von Dead Rising Deluxe Remaster in Deutschland geben.

Dead Rising steht in Deutschland weiterhin auf dem Index. Spieler hierzulande fragten sich zu Recht, ob das Spiel Dead Rising Deluxe Remaster überhaupt in Deutschland veröffentlicht werden kann und befürchteten, dass es eben nicht so ist.

Capcom hat nun alle Befürchtungen bestätigt und offiziell bekannt gegeben, dass es keine Dead Rising Deluxe Remaster-Veröffentlichung in Deutschland geben wird.