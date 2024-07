Dead Rising Deluxe Remaster: Remake zum Klassiker erscheint im September

Autor:, in / Dead Rising Deluxe Remaster

Der All-Time-Klassiker „Dead Rising“ wird in Dead Rising Deluxe Remaster mit 4K-High-Fidelity-Grafik, 3D-Audio-Unterstützung, Sprachausgabe in neun verschiedenen Sprachen, einer automatischen Speicherfunktion und verschiedenen Änderungen an der Spielqualität für verbesserte Spielbarkeit wieder zum Leben erweckt!

Schaut euch hier die neuen Videos vom Capcom Next Event an:

Dead Rising Deluxe Remaster erscheint digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam am 19. September 2024.