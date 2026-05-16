Dead Space 2: EA unter Beschuss – Käufer verlieren Zugriff durch altes DRM-System

Der bekannte Reparatur- und Verbraucherrechtsaktivist Louis Rossmann hat sich in einem aktuellen Video kritisch zu Electronic Arts und der PC-Version von Dead Space 2 geäußert. Im Zentrum steht dabei ein altes Kopierschutzsystem, das bis heute für Probleme sorgt.

Die PC-Version des 2011 erschienenen Spiels nutzt den DRM-Schutz TAGES SolidShield. Dieses System erlaubt nur eine begrenzte Anzahl von fünf Aktivierungen pro Nutzer. Nach diesen fünf sogenannten „Starts“ kann das Spiel auf neuen oder veränderten Systemen nicht mehr gestartet werden.

In der Praxis führt das zu erheblichen Problemen: Schon einfache Änderungen wie eine Windows-Neuinstallation, Hardware-Upgrades oder der Wechsel auf einen neuen PC können eine dieser Aktivierungen verbrauchen. Sind alle fünf verbraucht, verlieren Spieler im schlimmsten Fall dauerhaft den Zugriff auf ihr gekauftes Spiel.

Besonders kritisch ist laut Rossmann, dass Electronic Arts die zugehörigen Aktivierungs-Tools inzwischen nicht mehr bereitstellt und das Spiel technisch nicht mehr aktiv unterstützt. Trotzdem wird Dead Space 2 weiterhin über Plattformen wie Steam verkauft – aktuell für rund 20 Euro, ohne klaren Hinweis auf die bestehenden Einschränkungen.

In seinem Video schildert Rossmann einen konkreten Nutzerfall und kritisiert die Situation deutlich. Aus seiner Sicht tragen solche Beispiele dazu bei, dass manche Spieler den Eindruck gewinnen, Piraterie sei eine „faire Reaktion“, wenn ein gekauftes Spiel durch fehlenden Support unspielbar wird.

Die Diskussion reiht sich in eine breitere Debatte über digitale Besitzrechte, DRM-Systeme und die langfristige Zugänglichkeit gekaufter Spiele ein.