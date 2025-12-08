Dead Space 4: EA legt Serie auf Eis – Zukunft der Horrorreihe ungewiss

Dead Space bleibt laut internen Quellen ohne neue Spiele, während Hoffnung auf möglichen IP-Verkauf wächst.

Electronic Arts plant derzeit keine Rückkehr der Dead Space-Reihe und hat die Marke laut internen Informationen vorerst auf Eis gelegt.

Wie Insider Gaming berichten, gibt es innerhalb des Unternehmens keine Bestrebungen, an einem neuen Ableger zu arbeiten, weder in Form eines Remakes noch eines Reboots oder einer direkten Fortsetzung.

Die interne Ausrichtung von EA lässt nicht erwarten, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändert. Trotz dieser Situation besteht weiterhin eine gewisse Hoffnung innerhalb des Unternehmens, dass sich die Zukunft der über 17 Jahre alten Marke verändern könnte.

Hintergrund sind Berichte über finanzielle Schwierigkeiten des saudischen Public Investment Fund nach dessen Übernahme von EA.

Mitarbeiter, die anonym bleiben möchten, spekulieren darauf, dass der neue Eigentümer möglicherweise einen Verkauf der Dead Space IP in Betracht ziehen könnte, um Schulden zu reduzieren und Teile der Investitionssumme zurückzugewinnen.

Offizielle Pläne für einen Verkauf gibt es jedoch nicht.