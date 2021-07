Dead Space 4: Gerüchte verdichten sich nach Social-Media-Update

Wie wir bereits berichtet haben gibt es Gerüchte, wonach Dead Space 4 möglicherweise im Juli angekündigt wird. Jetzt hat EA die Gerüchte indirekt angeheizt, indem sie das Profilbild des Dead-Space-YouTube-Kanals nach ewigen Jahren ausgetauscht haben.

Wo vorher noch das Dead Space 3 Logo zu sehen war, ist jetzt ein allgemeineres Bild aus der Reihe zu sehen.

#DeadSpace just updated it's profile picture after several

years of activity, and um..

😳😳😳😳👉👈 pic.twitter.com/Tt8vXiHGaQ

— Jack (@SierraI07) June 30, 2021