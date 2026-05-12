Dead Space 4: Harte Aussage eines Serien-Produzenten lässt Fans aufhorchen

Die Zukunft von Dead Space bleibt ungewiss. Der ehemalige Serien-Produzent Chuck Beaver hat sich nun deutlich zur aktuellen Lage der Reihe geäußert und dabei wenig Hoffnung auf einen vierten Teil gemacht.

In seinen Aussagen betont Beaver, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine Fortsetzung derzeit nicht gegeben seien. Er verweist darauf, dass die Verkaufszahlen selbst nach dem erfolgreichen Remake nicht ausreichen würden, um ein neues Hauptspiel zu rechtfertigen.

Zudem erklärt er, dass selbst das Entwicklerstudio Motive nach dem Remake offenbar nicht für weitere große Projekte der Reihe freigegeben wurde, was zusätzlich Zweifel an einer Rückkehr der Marke aufkommen lässt.

Trotz einer weiterhin sehr engagierten Fan-Community sieht der Produzent aktuell keine Grundlage dafür, dass Dead Space 4 grünes Licht erhalten könnte. Die Marke habe zwar weiterhin eine starke Anhängerschaft, könne aber wirtschaftlich nicht die notwendigen Erwartungen erfüllen.

Damit reiht sich die Aussage in eine längere Phase der Unsicherheit rund um die Zukunft der Sci-Fi-Horrorreihe ein, die trotz ihres Kultstatus bislang keine offizielle Fortsetzung erhalten hat.